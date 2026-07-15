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El Cabildo de Tenerife estudia mantener las pantallas del Cook Music Fest para ver la final de España

La institución insular negocia con el promotor del festival para reutilizar la infraestructura ya instalada en el recinto

Gloria Estefan y Olga Tañón durante la anterior edición del Cook Music Fest

Gloria Estefan y Olga Tañón durante la anterior edición del Cook Music Fest / Andrés Gutiérrez Taberne / ELD

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Elena Morales

José Domingo Méndez

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife trabaja para que la final de España en la Copa del Mundo pueda seguirse este domingo en pantallas gigantes aprovechando las instalaciones ya montadas para el Cook Music Fest.

La presidenta insular, Rosa Dávila, explicó este miércoles, tras el Consejo de Gobierno, que la institución mantiene contactos con el promotor del festival para estudiar la posibilidad de conservar el dispositivo audiovisual y utilizar un recinto ya preparado para acoger a miles de personas.

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Dávila señaló que desde este pasado martes se analiza esta opción después de la clasificación de España para la final. La presidenta indicó que el emplazamiento reúne condiciones adecuadas para albergar a la afición y avanzó que, si se cierra el acuerdo, el anuncio se realizará previsiblemente de forma conjunta con el promotor del Cook Music Fest.

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