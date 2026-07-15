El Cabildo adjudica el programa PIALTE+ para impulsar la lectura y el aprendizaje entre el alumnado de Tenerife

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Empleo, Educación y Juventud, ha adjudicado los contratos para poner en marcha una nueva edición del Programa Insular de Aprendizajes y Lectura de Tenerife (PIALTE+), una iniciativa que acercará la lectura, la escritura y la creatividad a miles de estudiantes de la isla durante el próximo curso escolar. La adjudicación supone una inversión de más de 359.000 euros y permitirá desarrollar diez proyectos educativos adaptados a las distintas etapas, desde Primaria hasta Bachillerato.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó que «PIALTE+ es una apuesta por una educación que despierta la curiosidad, fomenta el pensamiento crítico y ayuda a que niños y jóvenes descubran el valor de la lectura como herramienta para crecer personal y académicamente».

Por su parte, el consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, señaló que «PIALTE+ se ha consolidado como un programa de referencia porque acerca la lectura al alumnado de una forma dinámica, participativa y adaptada a cada edad. Además de fomentar el hábito lector, implica a las familias y a toda la comunidad educativa en este proceso».

Actividades

Los proyectos adjudicados incluyen actividades de narración oral, escritura creativa, animación a la lectura y creación literaria, con iniciativas como Creando Memoria, Enciende el libro, Viaje al interior del libro, Cuéntame un cuento y así aprendo, Historias que se transforman, Leer para opinar/Alternitura, Palabras que suenan, Libros filmados, el Comité del Premio Azagal y la Escuela Insular de Escritura Joven.

Como novedad, los contratos incorporan mejoras para dar mayor visibilidad al trabajo que se realiza en los centros educativos mediante la elaboración de material audiovisual profesional.

El Programa Insular de Animación a la Lectura de Tenerife (PIALTE) se desarrolla como apoyo curricular dentro del aula en los centros educativos de la isla e incluye 11 proyectos diferentes que abordan temas como la comprensión lectora, la oralidad, la creatividad, la corrección en la escritura y fomento del hábito lector. El agente PIALTE interviene en el aula, desarrollando situaciones de aprendizajes vinculadas al currículo y ofrece algunas actividades conectoras que el profesorado debe realizan entre sesión y sesión. Entre los proyectos están diseñado para el alumnado desde Infantil hasta Bachillerato y busca apoyar al profesorado en la adquisición del hábito de la lectura, potenciar el uso de la escritura y la oralidad.

Con esta iniciativa, el Cabildo de Tenerife continúa reforzando su compromiso con una educación innovadora, participativa y de calidad, utilizando la lectura y la creatividad como herramientas para favorecer el aprendizaje y el desarrollo integral del alumnado.