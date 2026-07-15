La Aemet avisa: las temperaturas seguirán pasando los 30 grados este jueves en Tenerife

Las temperaturas seguirán superando los 30 grados este jueves en Tenerife, donde se podrán alcanzar máximas de 31 grados.

Así lo anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé, en el norte de la isla, intervalos nubosos a primeras y últimas horas del día por debajo de 700 a 800 metros, mientras que estará poco nuboso o despejado en el resto.

Sigue el calor

Las temperaturas mínimas seguirán en ligero ascenso, que podrá ser moderado en medianías, con máximas en ligero descenso en el norte y sin cambios en el resto de vertientes, aunque alcanzarán los 31 grados.

Se podrán alcanzar localmente los 30° C en vertientes este (incluida la capital) y sur, mientras que no se descarta que las mínimas ronden los 24-26º C en las zonas de mayor afectación.

El viento soplará del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes este y punta noroeste. En zonas altas, viento flojo a moderado del suroeste y brisas en costas del oeste.

Previsión general

En cuanto al conjunto del archipiélago, se alcanzarán los 34° C en medianías orientadas al sur y en el interior del sudeste de Gran Canaria, donde las mínimas probablemente no bajen de 26-28º C, así como, localmente, en el interior sur de Fuerteventura.

De resto, estará poco nuboso o despejado, salvo por intervalos nubosos en zonas bajas del norte, principalmente durante las horas nocturnas. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y máximas sin cambios o en ligero descenso en vertientes norte y en ligero ascenso en el sur.

Unos jóvenes se refrescan en Las Teresitas. / .

Viento del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste, donde podrán registrarse rachas localmente muy fuertes.