Tenerife destina 30.000 euros a pymes y micropymes para impulsar la igualdad y la conciliación laboral

El Cabildo de Tenerife ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas destinada a pymes y micropymes de la isla para fomentar la igualdad de género en el ámbito laboral. En concreto, la línea de subvenciones se dirige a compañías cuya plantilla no supere las 49 personas trabajadoras y que, por tanto, no tienen la obligación legal de contar con un plan de igualdad.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destaca que "queremos acompañar a las pequeñas empresas en la construcción de entornos laborales más igualitarios. Estas ayudas son una herramienta para impulsar medidas que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y promuevan un reparto más equilibrado y corresponsable de los cuidados, contribuyendo a mejorar el bienestar de las familias tinerfeñas".

Asimismo, Dávila señala que "la igualdad es también una oportunidad para que nuestras empresas sean más competitivas, más innovadoras y más comprometidas con el bienestar de sus equipos. Nuestro objetivo es que ninguna empresa deje de avanzar en esta materia por falta de recursos".

Por su parte, la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, explica que "con esta convocatoria queremos facilitar que las pequeñas empresas que no están obligadas por la legislación vigente a disponer de un plan de igualdad, puedan incorporar medidas que contribuyan a construir espacios de trabajo más inclusivos, igualitarios y respetuosos, generando además un impacto positivo en su organización y en las personas que forman parte de ella".

La convocatoria cuenta con una dotación de 30.000 euros y permitirá financiar proyectos destinados a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres dentro de las organizaciones.

Planes de igualdad

Entre las actuaciones subvencionables se encuentran el diseño de planes de igualdad para empresas de entre 15 y 49 personas trabajadoras, la realización de actividades formativas dirigidas a las plantillas, la elaboración de protocolos de prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo, el diseño e implantación de medidas de acción positiva y otras actuaciones transversales que favorezcan la igualdad entre mujeres y hombres.

Asimismo, podrán financiarse iniciativas orientadas a mejorar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar y a fomentar la corresponsabilidad en los cuidados, mediante la implantación de medidas que contribuyan a una organización del trabajo más igualitaria y flexible.

Podrán acceder a estas ayudas las empresas legalmente constituidas con una antigüedad mínima de tres años, debidamente inscritas en el registro público correspondiente y con sede y ámbito de actuación en la isla de Tenerife.