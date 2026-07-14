Tenerife alcanzará este miércoles los 30 grados: la Aemet prevé un nuevo repunte de las temperaturas
La Aemet prevé un miércoles marcado por el ascenso de las temperaturas en Canarias, con máximas de hasta 34 grados en Gran Canaria y valores cercanos a los 30 grados en amplias zonas de Tenerife. El viento volverá a soplar con fuerza en varias vertientes del archipiélago
Canarias afronta este miércoles una jornada plenamente veraniega. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un nuevo aumento de las temperaturas, especialmente en las zonas de interior, donde el ascenso será más acusado, mientras los cielos permanecerán poco nubosos o despejados en la mayor parte del archipiélago.
En Tenerife, el calor volverá a intensificarse y los termómetros podrán alcanzar los 30 grados en diferentes puntos de la isla, incluida el área metropolitana de Santa Cruz.
Tenerife: hasta 30 grados y más calor en medianías
La jornada comenzará con intervalos nubosos en el norte, por debajo de los 600 o 700 metros, aunque estas nubes darán paso a amplios claros conforme avance el día. En el resto de la isla predominarán los cielos despejados, con algunas nubes medias y altas.
Las temperaturas subirán de forma moderada en medianías y zonas altas, mientras que en la costa apenas variarán. La Aemet no descarta que se alcancen los 30 grados en las vertientes este, sur y oeste de Tenerife, incluida Santa Cruz de Tenerife, donde la previsión oficial sitúa los termómetros entre 22 y 30 grados.
El viento soplará del nordeste con intensidad moderada, aunque será más intenso en la vertiente este y en el extremo noroeste. En las zonas altas se espera viento moderado del suroeste con intervalos de fuerte.
Gran Canaria, la isla más calurosa
El calor será todavía más intenso en Gran Canaria, donde se alcanzarán hasta 34 grados en las medianías del sureste, sur y oeste. Además, amplias zonas de cumbre rondarán los 30 grados.
En Fuerteventura se esperan hasta 32 grados en el interior del sur, mientras que en Lanzarote, La Gomera y El Hierro también podrán alcanzarse los 30 grados en diferentes puntos del interior y las medianías.
Viento fuerte en varias zonas del archipiélago
El viento del nordeste continuará siendo protagonista durante la jornada, con intensidad moderada y intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de varias islas.
En Gran Canaria no se descartan incluso rachas localmente muy fuertes durante la tarde en las vertientes noroeste y sureste.
Temperaturas previstas en las capitales
- Santa Cruz de Tenerife: 22ºC de mínima y 30ºC de máxima.
- Las Palmas de Gran Canaria: 22ºC de mínima y 26ºC de máxima.
Estado del mar
En el mar predominará el viento del nordeste de fuerza 3 a 5, con marejadilla o marejada. En las costas del suroeste el viento será variable y el mar permanecerá rizado.
Con este panorama, Canarias volverá a vivir un miércoles de ambiente muy cálido, especialmente en Tenerife y Gran Canaria, donde el ascenso de las temperaturas dejará una jornada plenamente veraniega, con predominio del sol y pocas nubes más allá del norte de las islas a primera y última hora del día.
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