Los 'teleperos' toman el Recinto Ferial en el 20º aniversario de la TLP Tenerife: "Es como un campamento"

A las 10:30 horas, cuando todavía faltaban dos horas para que se abrieran las puertas de la Zona LAN Party, la TLP Tenerife ya había comenzado para cientos de personas. La cola recorría el lateral del Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife y el ambiente se parecía más al de una mudanza que al acceso a un evento tecnológico. Los maleteros de los coches se abrían una y otra vez para descargar torres de ordenador, pantallas, teclados, sillas gaming, colchones y mochilas. Mientras unos organizaban el equipaje con el que vivirán durante los próximos seis días, otros mataban el tiempo con un improvisado partido de balón prisionero.

Porque la espera también forma parte de la experiencia. Da igual que cada participante tenga su asiento asignado desde hace meses. Ser de los primeros en entrar es ya un ritual para muchos teleperos, que convierten las horas previas en el auténtico arranque de una cita que este año celebra su vigésimo aniversario.

Los primeros asistentes llegan a la TLP 2026 / Andrés Gutiérrez

El ambiente, la clave para vivir la experiencia

María es una de ellas. Lleva alrededor de diez años asistiendo a la Summer-Con y dos disfrutando también de la Zona LAN Party. Para ella, la esencia del evento sigue estando en las personas. "Lo que más me gusta es el ambiente, pasar tiempo con la gente, con los amigos y toda la cultura de los videojuegos", explica mientras espera la apertura de puertas.

Aunque reconoce que la TLP ha cambiado mucho desde que acudió por primera vez, considera que la evolución ha sido positiva. "Cada año van renovando cosas, se nota que mejoran", afirma. De esta edición, además de la celebración del 20 aniversario, lo que más espera son las actividades sobre el escenario. "Más que los streamers, a mí me gusta participar en las actividades porque es donde mejor me lo paso con mis amigos", comenta.

"Lo mejor es la comunidad que se crea aquí"

Unos metros más atrás aguardan Thalía y Ainhoa. La primera llegó sobre las seis y media de la mañana; la segunda pudo apurar algo más el sueño y apareció a las ocho y media. No es la primera vez que madrugan para hacer cola. Ambas comenzaron asistiendo a la Summer-Con y, con los años, también dieron el salto a la LAN Party.

La razón de llegar con tantas horas de antelación no tiene nada que ver con conseguir un mejor puesto. "Es como un campamento de adultos. Lo mejor es la comunidad que se crea aquí, la comunidad friki", resumen Thalía y Ainhoa. La amistad es, precisamente, uno de los pilares de esa comunidad. Recuerdan que dos de las personas que fundaron su clan se conocieron durante una edición de la TLP y que, desde entonces, el grupo no ha dejado de crecer.

A su alrededor se acumulan ordenadores, pantallas, sillas, ventiladores y bolsas con ropa para casi una semana. Si hubiera que elegir un imprescindible para sobrevivir a la convivencia de la Zona LAN, ambas lo tienen claro. "El ordenador o una consola para jugar", responden. Después, entre risas, llega la respuesta que desata las carcajadas del grupo: "Y también el desodorante".

Veinte años de historia de la TLP Tenerife

Escenas como estas son las que mantienen vivo el espíritu con el que nació la TLP hace veinte años. Lo que comenzó en 2006 como una reunión de unos 150 aficionados en El Rosario se ha convertido en uno de los encuentros de entretenimiento digital más importantes de España, reuniendo a más de 740.000 personas a lo largo de estas dos décadas.

Precisamente ese recorrido fue el protagonista del acto inaugural. La directora de TLP Tenerife, Idaira Febles, definió esta edición como una de las "más emotivas" de la historia del evento, al servir de homenaje a las más de 740.000 personas que han pasado por el recinto desde 2006. "Han hecho de este lugar su hogar durante estos veinte años", señaló, antes de agradecer el trabajo del personal, colaboradores, patrocinadores e instituciones que han permitido que el proyecto siga creciendo.

La LAN Party más longeva del país

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó que la TLP es la LAN Party más longeva del país y recordó cómo ha evolucionado desde aquellos primeros años. La vigésima edición contará con 1.200 puestos en la Zona LAN, agotados desde el pasado mes de diciembre, además de una programación que incluye la fase regional del K-Pop World Festival, jornadas dedicadas a las industrias creativas, competiciones de videojuegos y más de 40 actividades simultáneas.

Dávila también puso en valor la labor de las cerca de 200 personas, entre trabajadores y voluntarios, que hacen posible el evento, así como la apuesta por los hábitos saludables con la incorporación de jugos elaborados por Frutas y Verduras Nito como alternativa a las bebidas energéticas. "Los videojuegos son cultura", reivindicó la presidenta.

Los 'teleperos y teleperas' esperando en la cola para acceder a la Zona LAN Party / Andrés Gutiérrez

En la misma línea, el consejero insular de Innovación, Juan José Martínez, aseguró que la TLP vive una etapa de consolidación. "En 2024 fue el retorno, el año pasado el reencuentro y este año es la consolidación de un proyecto ya maduro que sigue creciendo y transformándose", afirmó. Martínez destacó el carácter inclusivo de una comunidad que considera una auténtica familia y recordó que hay participantes que esperan todo el año la llegada del evento, hasta el punto de llevar tatuado el logotipo de la TLP.

3, 2, 1, comienza la TLP Tenerife 2026

A las 12:00 horas se abrieron las puertas y el primer telepero cruzó el acceso cargando su ordenador entre la expectación de quienes aún aguardaban en la cola. Junto a él, el consejero Juan José Martínez transportó una de las pantallas del participante, acompañándolo durante el registro y hasta el puesto que ocupará durante los próximos seis días.

Apenas un minuto después, a las 12:03 horas, la tranquilidad dio paso a la auténtica esencia de la TLP. Decenas de teleperos y teleperas comenzaron a atravesar los controles de seguridad empujando carros cargados de ordenadores, pantallas, sillas gaming, colchones, ventiladores y maletas. En cuestión de minutos, la explanada del Recinto Ferial quedó prácticamente vacía y el interior empezó a llenarse del sonido de ruedas, conversaciones y equipos informáticos preparándose para una nueva edición.