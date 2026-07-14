El frustrado terrero de lucha de Tacoronte: abandonado cuatro años después de una inversión de 1,3 millones

En Tacoronte, concretamente en el barrio de La Luz, lo que antaño era un terrero de lucha para los bregadores, hoy permanece en un completo estado de abandono, con cristales rotos y puertas completamente carcomidas por el óxido. En su interior, en cambio, las malas hierbas y las zarzas han encontrado un lugar, abandonado ante la ausencia del ser humano, para desarrollarse sin control ni impedimento. Y es que, por si fuera poco, desde el exterior se aprecia una estructura apuntalada debido al riesgo de derrumbe y varios huecos tapiados, ocultos a la luz del día.

En 2022, el Ayuntamiento de Tacoronte, que por aquel entonces estaba compuesto por Nueva Canarias, PSOE y Sí Se Puede, invirtió 1,3 millones de euros para rehabilitar el terrero de lucha de Piedra de Torres y reconvertirlo en un centro multifuncional capaz de albergar diferentes eventos sociales, culturales y deportivos, como kárate, taekwondo, judo, boxeo, voleyplaya, gimnasia o yoga, entre otros. Sin abandonar la idea de transformarlo en un templo para la lucha canaria, la idea era conformar un espacio versátil, con un sistema desmontable de cobertura de arena, graderío, gimnasio, cafetería, además de un patio y unas rampas de acceso cubiertas. Sin embargo, cuatro años después, no solo el proyecto no se ha materializado, sino que las obras nunca llegaron a iniciarse.

Los vecinos reclaman recuperar el terrero de lucha de Tacoronte

Pese a estar ubicado junto al Centro Ocupacional Naranjo de Luz y frente a varios chalets, hizo falta adentrarse en el barrio para encontrarse con los primeros vecinos descontentos. Por allí paseaba Yaiza Rodríguez de la mano de sus dos hijos, que ya disfrutan de las ansiadas vacaciones de verano. Ambos participan estos días en un campus deportivo, pero, cuando regresen al colegio, les gustaría poder practicar otras disciplinas. Pese a ello, la oferta deportiva en el entorno donde viven es muy limitada. "Los niños necesitan instalaciones dignas donde hacer deporte. Ver el terrero cerrado y deteriorado da la sensación de que no es una prioridad para el municipio. Recuperarlo sería invertir en el barrio, en la juventud y en que actividades como la lucha canaria sigan teniendo futuro en Tacoronte", manifiesta la madre.

Una de las antiuguas entradas del terrero de lucha / Andrés Gutiérrez

Tras ellos, otro vecino que paseaba por la zona, Juan Manuel González, de 60 años, lamenta que las nuevas generaciones no puedan disfrutar de ese espacio. "Me da tristeza ver cómo se ha dejado perder un sitio que podría haberle dado vida al barrio", lamenta. Él mismo, que creció vinculado a la lucha, se entristece al pensar que sus nietos no hayan podido, aun, disfrutar de un lugar deportivo como el descrito. "La lucha canaria necesita espacios donde los jóvenes puedan aprender y mantener viva una tradición tan bonita; es una pena que instalaciones así caigan en el olvido", concluye antes de marcharse.

Denuncian el abandono del patrimonio municipal

Una denuncia que comparte el grupo municipal Somos Tacoronte, en la oposición, que acusa al actual tripartito (PSOE-CC-PP) de "dejar morir el patrimonio municipal a menos de un año de las elecciones". Y es que desde la formación recuerdan que el Ayuntamiento, pese aprobar de forma definitiva el Presupuesto General para el 2026, que alcanza una cifra récord de más de 30 millones de euros, no ha reservado ninguna partida específica para la rehabilitación y el mantenimiento del terrero de lucha.

La fachada del antiguo centro de lucha canaria / Andrés Gutiérrez

Eso sin contar que durante el presente ejercicio incorporaron nuevas partidas mediante sucesivas modificaciones de crédito financiadas con el remanente de tesorería. Solo la última, aprobada a comienzos de julio, asciende a 2,3 millones de euros, mientras que el conjunto de estas modificaciones ronda ya los cinco millones. El portavoz de Somos Tacoronte, Carlos Medina, asegura que "estas imágenes desmontan el relato del Gobierno municipal". "Tres años después de llegar al Ayuntamiento prometiendo transformar el municipio, lo que encontramos son instalaciones abandonadas y un patrimonio que se deteriora día tras día. Han preferido invertir en propaganda antes que en conservar lo que es de todos", añade tajantemente.

Un Ayuntamiento sin respuestas

Por su parte, el actual grupo de gobierno municipal, pese a nuestras reiteradas solicitudes para conocer su versión de los hechos y ofrecer explicaciones sobre el estado de estas instalaciones, aseguró que el concejal de Urbanismo y la concejala de Deportes estaban preparando una respuesta. No obstante, pese a las posteriores insistencias de este medio, dicha contestación nunca llegó y, al cierre de esta información, las preguntas seguían sin respuesta.

Vista al interior del terrero de lucha / Andrés Gutiérrez

Ante esta situación, Somos Tacoronte reclama una actuación "inmediata" para limpiar el recinto, evaluar técnicamente el estado del inmueble y poner en marcha un proyecto que permita recuperar la instalación y devolverla al servicio de los vecinos. Para Carlos Medina, la imagen que ofrece el antiguo terrero de lucha es el reflejo de una gestión que, a su juicio, ha relegado la conservación del patrimonio municipal a un segundo plano. "Estamos ante el Gobierno más caro de la historia democrática de Tacoronte y, aun así, el patrimonio municipal presenta un estado de abandono sin precedentes. Las promesas de cambio han quedado en simples fotografías y titulares; la realidad es la que muestran estas imágenes", sentencia.

Mientras el futuro del proyecto sigue sin definirse, el antiguo terrero de Piedra de Torres permanece en silencio, invadido por la maleza y apuntalado para evitar un derrumbe. Donde hace años se proyectó un espacio llamado a convertirse en un referente deportivo, cultural y social para el municipio, hoy solo quedan puertas oxidadas, cristales rotos y el paso del tiempo como testigo de una promesa que, por ahora, continúa sin cumplirse.