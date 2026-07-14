La playa de Tenerife que ha conquistado a Nathy Peluso (31 años): "En un sueño"

Nathy Peluso tenía previsto actuar en Tenerife el pasado 12 de junio, pero el destino quiso que ese mismo día el papa pisara la isla por primera vez en la historia. Un acontecimiento de tal magnitud obligó a reorganizar la agenda de numerosos eventos previstos en la isla, hasta el punto de afectar también al concierto de la artista argentina.

Sin embargo, este imprevisto terminó convirtiéndose en una oportunidad para desconectar. La cantante compartió con sus millones de seguidores, a través de sus historias de Instagram, varias fotografías tomadas desde la playa de La Tejita, uno de los espacios naturales más emblemáticos del sur de Tenerife.

Además, en un vídeo publicado en TikTok junto a su pareja, mostró a sus seguidores las espectaculares vistas que ofrece este rincón de la isla, dejando al descubierto la belleza del litoral canario.

La Tejita, una de las playas más espectaculares de Tenerife

El municipio de Granadilla de Abona, muy cerca de El Médano, esconde una de las playas más impresionantes de la isla. Su entorno prácticamente virgen y sus paisajes convierten a La Tejita en uno de los grandes tesoros naturales de Tenerife.

Sus largas extensiones de arena dorada contrastan con la imponente Montaña Roja, uno de los monumentos naturales más reconocibles del Archipiélago y una de las imágenes más fotografiadas de Canarias.

No es de extrañar que sea uno de los rincones favoritos tanto para residentes como para visitantes. A diferencia de otras playas más urbanas, La Tejita conserva un ambiente tranquilo incluso durante la temporada alta, convirtiéndose en el lugar ideal para quienes buscan desconectar del bullicio.

Un rincón perfecto para desconectar

La playa también es uno de los lugares preferidos por quienes practican deportes acuáticos como el windsurf o el kitesurf, aprovechando las condiciones de viento que caracterizan esta zona del sur de Tenerife. Además, la cercanía con El Médano, conocido por su ambiente surfero, sus terrazas frente al mar y su variada oferta gastronómica, convierte la visita en una experiencia muy completa para quienes recorren la isla.

Precisamente esa combinación de naturaleza, paisajes volcánicos, tranquilidad y océano parece haber conquistado también a Nathy Peluso, que ha encontrado en La Tejita el escenario perfecto para hacer una pausa antes de regresar a los escenarios.

Después de un cambio inesperado en su agenda, la artista descubrió uno de los rincones más especiales de Tenerife, un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde el verdadero lujo consiste, simplemente, en disfrutar del mar, el silencio y un paisaje que hace honor a las palabras con las que ella misma describió su escapada: "En un sueño".