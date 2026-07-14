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El Oktoberfest de Puerto de la Cruz, también para perros

El domingo 30 de agosto se celebrará el Dogtoberfest, con las mascotas como protagonistas

Unos jóvenes brindando con cerveza.

Unos jóvenes brindando con cerveza.

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Y. Rodríguez

Y. Rodríguez

Santa Cruz de Tenerife

Como cada año, durante el mes de agosto, Puerto de la Cruz se 'hermana' con Alemania y sus calles 'saben' a cerveza y comida germana.

El Oktoberfest es una cita consolidada en la ciudad turística, que cada año recibe a cientos de visitantes para disfrutar de la cultura y gastronomía alemanas.

Este año, el Oktoberfest se celebrará del 28 al 30 de agosto en la explanada del muelle, que se convertirá en un punto de encuentro entre Canarias y Baviera.

Música y gastronomía

Durante los tres días que dura esta cita, los asistentes podrán disfrutar de la mejor música, acompañada de una rica gastronomía y, por su puesto, con la tradición siempre presente y el mejor ambiente garantizado.

Una oportunidad para salir de la rutina y rodearse de un aire diferente, que te trasladará hasta el propio Múnich sin salir de Tenerife.

'Petfriendly'

Además, como la organización sabe muy bien que los perritos son un miembro más de las familias y si hay algo que les gusta es salir a pasear, el domingo 30 de agosto se celebrará el Dogtoberfest, una jornada, como expone la organización en sus redes sociales, "dedicada a quienes hacen cada día un poco más feliz".

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Cartel del Dogtoberfest.

Cartel del Dogtoberfest. / E. D.

Durante este día, la gastronomía alemana compartirá protagonismo con los perritos, que seguro que se robarán más de una sonrisa.

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