Los operadores turísticos proponen a Aena alternativas al ‘tasazo’ de las guaguas

Los operadores turísticos de espacios naturales y las empresas de transporte discrecional plantearán a Aena un modelo alternativo para regular el acceso de las guaguas al Aeropuerto Tenerife Sur. La propuesta surge tras las incidencias registradas con el nuevo sistema los últimos días con colapsos a raíz del denominado 'tasazo' que grava la permanencia de los vehículos en las instalaciones y parte de una idea central: penalizar el transporte colectivo supone penalizar la movilidad turística de Canarias.

La organización defiende que las guaguas no son un problema añadido, sino una pieza esencial para reducir el tráfico privado y trasladar cada día a miles de visitantes desde el aeropuerto hasta sus alojamientos y los principales espacios turísticos de la Isla.

“Cada guagua evita la circulación de decenas de vehículos particulares”, sostiene Santiago Sierra, miembro de la junta directiva de la asociación. A su juicio, el sistema debe ordenar la movilidad sin dificultar la operativa de quienes trabajan diariamente con grupos organizados, retrasos de vuelos, recogidas de equipajes y controles fronterizos.

Modelo más flexible adptado a la realidad

Los operadores turísticos no cuestionan la necesidad de regular los accesos al Reina Sofía, pero consideran que el modelo debe ser más flexible y adaptarse a la actividad real del principal aeropuerto turístico del Archipiélago. Reclaman que Aena tenga en cuenta la experiencia de las empresas que conocen sobre el terreno las puntas de demanda y las necesidades del transporte colectivo.

Entre sus propuestas figura la creación de una zona previa de regulación con capacidad suficiente para que las guaguas esperen hasta que los pasajeros estén preparados. De este modo, los vehículos accederían a las dársenas de forma ordenada, mejorarían la rotación y se evitarían retenciones en los accesos a la terminal.

Período gratuito para la recogida de viajeros

El sector también plantea establecer un periodo gratuito para la recogida efectiva de viajeros. Ese margen debería calcularse en función de circunstancias ajenas a las empresas, como el tiempo de desembarque, la entrega de equipajes, los controles fronterizos o la composición de los grupos.

La hoja de ruta incluye además protocolos de contingencia para responder a fallos técnicos o concentraciones excepcionales de vuelos. Los operadores turísticos consideran que una incidencia puntual no puede acabar provocando retenciones generalizadas ni dejar a los pasajeros esperando su transporte.

La premisa del colectivo es que "penalizar el transporte colectivo supone penalizar la movilidad turística de Canarias"

Otra de las medidas propuestas es avanzar hacia una gestión dinámica de los accesos, basada en la información real de las llegadas y en la disponibilidad de los viajeros. El objetivo sería coordinar mejor la entrada de las guaguas y aprovechar de manera más eficiente las zonas de recogida.

Evaluación continua de los datos

La asociación pide también que el sistema sea evaluado de forma continua mediante datos sobre tiempos de espera, ocupación de las áreas de regulación, incidencias, uso de las dársenas y calidad del servicio.

Como último eje, los operadores turísticos reclaman una mesa técnica permanente con Aena, el Gobierno de Canarias, el Cabildo, las empresas de transporte, los turoperadores y el resto de agentes vinculados a la movilidad aeroportuaria.

Coordinación para obtener las mejores soluciones

Sierra sostiene que las mejores soluciones se alcanzan cuando quienes planifican las infraestructuras y quienes las utilizan a diario trabajan de forma coordinada. “No pedimos privilegios ni excepciones —afirma—, sino un sistema diseñado desde el conocimiento de la operativa real”.

El sector entiende que Tenerife Sur puede convertirse en un referente de movilidad aeroportuaria, pero advierte de que será necesario abandonar modelos rígidos y apostar por la planificación, el diálogo y la colaboración.