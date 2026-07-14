Ocio y deporte extremo en el sur de Tenerife: El Médano fusiona el mejor windsurf del mundo con música y gastronomía

El litoral del sur de Tenerife se prepara para recuperar su corona como epicentro global de los deportes de viento. Del 31 de julio al 9 de agosto de 2026, la emblemática Playa de El Cabezo, en el municipio de Granadilla de Abona, volverá a convertirse en la gran referencia internacional del windsurf con la celebración de una de las citas más esperadas del calendario náutico.

Por decimosegunda ocasión, las aguas de El Médano serán el escenario del Campeonato del Mundo Open, Junior y Masters de la PWA/WWT, una competición que reunirá a los mejores especialistas del planeta tanto en la categoría femenina como masculina.

La gran novedad de esta edición será la integración simultánea del Campeonato de España Open, un importante aliciente que refuerza el posicionamiento de la isla como el escenario predilecto para la alta competición a nivel nacional.

Cartel W&W 2026 / E. D.

Innovación tecnológica y el debut del Foil Drive Challenge

El certamen de 2026 llega acompañado de atractivas novedades técnicas y comerciales para los apasionados del sector. La organización ha confirmado la puesta en marcha del Foil Drive Challenge, una propuesta innovadora que combinará exposiciones de material de última generación por parte de la marca oficial, exhibiciones en el agua y un fin de semana completo de competición pura, acercando al público general las últimas tendencias tecnológicas aplicadas a los deportes acuáticos.

Ocio, gastronomía y música en directo para toda la familia

Más allá de la adrenalina en el mar, la prueba de El Médano mantendrá su característico sello de festival social con una ambiciosa programación paralela pensada para todos los públicos. El recinto del evento contará con una gran carpa principal que albergará las siguientes áreas:

Noticias relacionadas