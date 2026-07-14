Las mejores rutas de senderismo en Tenerife para hacer este verano: cinco caminos que discurren entre volcanes, bosques y acantilados

Tenerife es mucho más que sol y playa. Con más de 1.000 kilómetros de senderos homologados, la Isla es uno de los grandes destinos europeos para practicar senderismo gracias a su diversidad paisajística. En apenas unos kilómetros es posible pasar de caminar entre coladas de lava a recorrer bosques de laurisilva, ascender a cumbres volcánicas o terminar una ruta junto al mar.

El verano, además, es una buena épocas para descubrir muchos de estos espacios naturales, siempre que se eviten las horas centrales del día, se consulte la previsión meteorológica y se lleve suficiente agua y protección solar.

Si estás pensando en calzarte las botas, estas son cinco de las mejores rutas de senderismo de Tenerife para hacer este verano.

1. Alto de Guajara, el mejor mirador del Teide

Si hay un sendero que ofrece una de las panorámicas más impresionantes del Parque Nacional del Teide, ese es el que conduce al Alto de Guajara. Con 2.715 metros de altitud, esta montaña constituye el punto más elevado de la pared de la Caldera de Las Cañadas y regala una espectacular vista del Teide, Pico Viejo, Montaña Blanca y gran parte del parque nacional.

Además del paisaje, la cima conserva un importante valor histórico. Allí permanecen los restos de la cabaña utilizada por el astrónomo francés Jean Mascart, quien realizó observaciones del cometa Halley durante su paso en 1910.

Ficha técnica

Dificultad: Media.

Media. Distancia: 2 kilómetros (solo ida desde Degollada de Guajara).

2 kilómetros (solo ida desde Degollada de Guajara). Desnivel: 357 metros.

357 metros. Duración aproximada: Entre 1 y 2 horas de ascenso.

Es una ruta recomendable para senderistas con una condición física media y especialmente atractiva durante las primeras horas de la mañana.

2. San José de Los Llanos-Chinyero, caminar entre la última erupción de Tenerife

El sendero que une San José de Los Llanos con el volcán Chinyero permite recorrer uno de los paisajes volcánicos más jóvenes de Canarias. La erupción del Chinyero, en 1909, fue la última registrada en Tenerife y dejó un inmenso campo de lava negra que hoy contrasta con el verde del pinar canario.

El recorrido es sencillo y apto para prácticamente cualquier persona acostumbrada a caminar. A lo largo del camino aparecen las montañas de La Quebrada y del Banco, mientras la silueta del Teide acompaña buena parte del trayecto.

Ficha técnica

Inicio: San José de Los Llanos (El Tanque).

San José de Los Llanos (El Tanque). Dificultad: Baja.

Baja. Distancia: 4,3 kilómetros.

4,3 kilómetros. Duración: 1 hora y 30 minutos.

1 hora y 30 minutos. Desnivel: 306 metros.

Chinyero, el último volcán de Tenerife. / Turismo de Tenerife

3. Cruz del Carmen-Punta del Hidalgo, la ruta que une el bosque con el mar

Pocas caminatas muestran tan bien la riquiza natural de Tenerife como este sendero que atraviesa el macizo de Anaga. La ruta comienza entre la laurisilva de Cruz del Carmen y desciende hasta la costa de Punta del Hidalgo atravesando pueblos tradicionales como Las Carboneras y Chinamada, conocido por sus casas cueva excavadas en la roca.

El recorrido ofrece algunos de los paisajes más espectaculares del Parque Rural de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco.

Ficha técnica

Inicio: Cruz del Carmen.

Cruz del Carmen. Final: Punta del Hidalgo.

Punta del Hidalgo. Dificultad: Media.

Media. Distancia: 10,4 kilómetros.

10,4 kilómetros. Duración: 4 horas aproximadamente.

4 horas aproximadamente. Desnivel: Descenso de unos 1.300 metros.

Uno de los senderos que parten de la Cruz del Carmen, en Anaga. / ED

4. Malpaís de Güímar, un paisaje volcánico junto al océano

En el sureste de la Isla se encuentra una de las reservas naturales más sorprendentes de Tenerife. El sendero circular del Malpaís de Güímar atraviesa un auténtico paisaje volcánico donde predominan las coladas de lava, los cardones, las tabaibas y numerosos tubos volcánicos.

Uno de sus principales atractivos es la Cueva Honda, una espectacular cavidad de origen volcánico de más de cien metros de longitud que puede contemplarse desde el exterior.

La escasa pendiente convierte esta ruta en una de las mejores opciones para familias o personas que buscan una caminata sencilla sin grandes exigencias físicas.

Ficha técnica

Inicio y final: Puertito de Güímar.

Puertito de Güímar. Dificultad: Baja-media.

Baja-media. Distancia: 6,1 kilómetros.

6,1 kilómetros. Duración: 3 horas.

3 horas. Desnivel: 169 metros.

Durante el verano conviene evitar las horas centrales del día, ya que apenas hay zonas de sombra.

Malpaís de Güímar. / Turismo de Tenerife

5. Cuevas Negras y Talavera, dos senderos históricos en Los Silos

El municipio de Los Silos conserva algunos de los caminos tradicionales más bonitos del norte de Tenerife. Entre ellos destacan dos rutas para descubrir antiguos senderos agrícolas, bosques de Monte del Agua y espectaculares barrancos.

La primera, Cuevas Negras, parte desde Erjos y desciende hacia Los Silos atravesando distintos ecosistemas en un recorrido muy apreciado por los senderistas.

La segunda, Talavera, ofrece magníficas vistas sobre las medianías del municipio y las tradicionales huertas del noroeste de la Isla.

Cuevas Negras

Distancia: 5,7 kilómetros.

5,7 kilómetros. Duración: 3 horas.

3 horas. Dificultad: Media.

Talavera

Distancia: 5 kilómetros.

5 kilómetros. Duración: 2 horas y 30 minutos.

2 horas y 30 minutos. Dificultad: Media.

Ambos recorridos permiten descubrir una parte menos conocida de Tenerife: su patrimonio rural y sus paisajes agrícolas.