El guachinche de Tenerife que conquista con su cocina canaria casera y sus famosas carnes a la brasa: raciones generosas a precios económicos

Tenerife continúa manteniendo guachinches tradicionales en los que disfrutar de la cocina canaria tradicional y carnes a la brasa. Uno de ellos es Guachinche El Portezuelo, un establecimiento que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan las recetas de siempre en la isla.

Carnes a la brasa y cocina canaria

Su propuesta gastronómica se centra en las carnes a la brasa y algunos de los platos más representativos de la gastronomía del archipiélago. Entre sus platos más destacados se encuentra las costillas con papas y piña, la carne de cabra, la ropa vieja, queso asado con mojo rojo y verde o escaldón, entro otras elaboraciones que también triunfar para abrir el apetito.

Por otro lado, sus carnes a la brasa son un imprescindible para quienes lo visitan y es que la chuleta XL, los chuletones o las parrilladas de carnes son perfectas para disfrutar en familia o con amigos.

Sus postres caseros también se caracterizan por ser dulces clásicos de las islas como el quesillo o el polvito uruguayo, postres obligatorios para los que busquen poner el broche final a una comida tradicional.

Raciones generosas y precios económicos

Uno de los aspectos que más conquista a sus comensales es la excelente relación calidad-precio que se ofrece. Además del trato cercano del personal y las raciones generosas a precios asequibles, una característica que comparten una gran parte de guachinches tradicionales.

El establecimiento cuenta con parking privado, algo que facilita la visita de los clientes.

Horario y ubicación

Guachinche El Portezuelo está situado en el camino del Portezuelo, 30, en la localidad de El Portezuelo, en el municipio de Tegueste, muy cerca del aeropuerto Tenerife Norte. Cuenta con 4,6 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de sus elaboraciones tradicionales.

El establecimiento abre todos los días para ofrecer servicio de almuerzo de 12:00 a 17:00 horas, excepto los jueves que permanece cerrado por descanso del personal.