Granadilla solicita a Aena que dé marcha atrás en el 'tasazo' a las guaguas
El Ayuntamiento reclama a Aena que reconsidere la decisión y dialogue con el sector para garantizar la fluidez del tráfico
Granadilla solicita a Aena que dé marcha atrás en el 'tasazo' de las guaguas. El alcalde de la localidad sureña ha advertido de los problemas de movilidad que está generando la medida adoptada por Aena en el aeropuerto de Tenerife Sur tras los colapsos registrados en los últimos días, en especial durante el pasado fin de semana, cuando numerosos turistas tuvieron que esperar más de media hora bajo el Sol para acceder a su transporte.
Según explicó, la situación está provocando largas colas, atascos y una congestión que afecta tanto a los profesionales del transporte como a los miles de viajeros que utilizan a diario a la principal entrada turística de la Isla.
Regalado señaló que las dificultades para recoger y trasladar pasajeros están ofreciendo una imagen impropia de un destino turístico de primer nivel y repercuten directamente en la experiencia de quienes llegan a la Isla.
El regidor también destacó el malestar existente entre el sector del transporte discrecional, que presta un servicio esencial, así como entre los propios usuarios, obligados a soportar retrasos e incertidumbre nada más aterrizar. A su juicio, el problema resulta especialmente preocupante por coincidir con un aumento de la actividad turística.
Desde el Ayuntamiento de Granadilla de Abona se reclama a Aena que reconsidere la decisión, abra un proceso de diálogo con el sector y adopte soluciones que garanticen la fluidez del tráfico, el buen funcionamiento del aeropuerto y un servicio acorde con la importancia de Tenerife Sur para la economía y la imagen de la Isla.
Regalado insistió en que no se pueden permitir decisiones unilaterales que terminen perjudicando la movilidad, la competitividad del destino y la calidad del servicio que reciben residentes y visitantes.
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