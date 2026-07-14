Frente común de los municipios del sur de Tenerife contra la aplicación del ‘tasazo’ de Aena

Los principales ayuntamientos del Sur plantean una posición común contra la aplicación del nuevo sistema de acceso de las guaguas al Aeropuerto Tenerife Sur, implantado por Aena desde enero y bautizado por el sector como el “tasazo”. Alcaldes y alcaldesas coinciden, además, en un posible deterioro de la imagen de Tenerife como destino turístico. La medida queda en el centro de la polémica tras los colapsos registrados en los últimos días, especialmente durante el pasado fin de semana, cuando numerosos turistas tuvieron que esperar más de media hora bajo el sol para acceder a su transporte.

Las administraciones, los empresarios y los transportistas advierten de que esas imágenes de viajeros haciendo cola a las puertas del Reina Sofía deterioran la imagen de la Isla como destino turístico y comprometen la percepción de calidad desde el mismo momento de la llegada. El aeropuerto es la principal puerta de entrada a Tenerife y cualquier fallo en su operativa se proyecta de forma inmediata sobre la experiencia de los visitantes.

"Algo puntual", pero objeto de debate

Aena sostiene que se trató de una situación puntual, pero los retrasos han reabierto el debate sobre un sistema que el sector considera insuficientemente planificado. Las críticas no se limitan al funcionamiento interno del recinto: los municipios temen que la medida añada más tensión a un entorno ya condicionado por la congestión de la TF-1 y termine afectando a turistas, trabajadores y residentes.

El alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González, lamenta que este tipo de episodios “no contribuyen en nada a la imagen ni al mantenimiento de la calidad de nuestro destino turístico” y recuerda que el Reina Sofía no puede ofrecer situaciones de este tipo siendo uno de los principales escaparates de Tenerife.

Vehículos en fila ante la barrera colocada por Aena en el Reina Sofía / El Día

La posición de Arona refuerza el eje del daño reputacional y añade dos ideas propias: el alcance insular del aeropuerto y la falta de diálogo con el transporte. La alcaldesa, Fátima Lemes, eleva el tono de las críticas y advierte de que la gestión de Aena está causando “un daño terrible” al turismo de Tenerife. A su juicio, el problema no afecta solo al Sur, porque el Reina Sofía concentra la mayor parte de las llegadas turísticas de la Isla y funciona también como puerta de entrada para viajeros que después continúan hacia otros territorios del Archipiélago.

Una medida con consecuencias "irreparables"

Lemes considera que las consecuencias pueden ser “irreparables” tanto para la imagen del destino como para el sector del transporte, al que ve directamente perjudicado por el sistema de acceso y por la forma en que se ha aplicado. “Nos preocupa el tiempo, la ineficiencia y que Aena no sea consciente de la repercusión que esto puede tener no solo ahora, sino también en el futuro”, sostiene.

La alcaldesa reclama a la empresa gestora que adopte medidas inmediatas y abra un diálogo con los profesionales afectados. “Hay que atajar cuanto antes estas consecuencias”, afirma.

Los regidores insiste en la exigencia de diálogo y solicitan una "rectificación inmediata" a Aena

Con Arturo González y Fátima Lemes aparecen dos matices claros dentro del frente común: San Miguel pone el foco en la movilidad y la calidad del destino, mientras Arona insiste en el daño reputacional, el alcance insular del aeropuerto y la falta de interlocución con el sector.

Emilio Navarro muestra preocupación

En la misma línea se manifestó Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, quien manifestó que "me preocupa profundamente cualquier decisión que pueda afectar a la movilidad de los visitantes y, sobre todo, a la actividad económica de nuestro municipio y de Tenerife". Reitera Navarro que "todos los sectores de Tenerife, transportistas, empresas, Cabido o Cámara de Comercio coinciden en advertir de los problemas generados con razones más que evidentes".

El alcalde del municipio del suroeste de la Isla insiste en que "Aena debe escuchar a la sociedad civil y a las administraciones para que este tipo de medidas sean consensuadas antes de adoptarse sobre todo por las características de Canarias y de la Isla". Concluye: "Hay que buscar soluciones y no poner trabas en el camino sobre todo al turismo que es el principal sector económico que tiene la Isla.