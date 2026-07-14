Cómo conservar los plátanos de Canarias en verano: el truco para que duren más tiempo sin estropearse

El verano es una de las épocas más complicadas para la conservación de los plátanos de Canarias. Las altas temperaturas aceleran su maduración y hacen que la piel se vuelva negra en pocos días, lo que lleva a muchas personas a preguntarse si es mejor guardarlos en la nevera o dejarlos a temperatura ambiente.

Aunque pueda parecer una fruta resistente, el plátano es especialmente sensible al calor, los golpes y los cambios bruscos de temperatura. Una mala conservación no solo afecta a su aspecto exterior, sino también a su textura y calidad.

Los expertos de Plátanos Ruiz, especializados en esta fruta, explican que pequeños gestos pueden alargar su vida útil durante el verano y evitar que madure antes de tiempo.

¿Es mejor guardar los plátanos en la nevera o fuera?

La respuesta depende de la temperatura de la vivienda. Lo ideal es conservar los plátanos entre 10 y 20 grados, ya que en ese rango continúan madurando de forma natural, mantienen mejor su sabor y prolongan su conservación. Sin embargo, durante el verano muchas casas superan esa temperatura. En esos casos, los especialistas recomiendan recurrir a la nevera como última opción.

Aunque la piel se oscurezca rápidamente debido al frío, el interior del plátano seguirá conservando su sabor, textura y propiedades. Para protegerlo mejor, aconsejan introducirlo en una bolsa de papel, un paño o incluso una bolsa de plástico y colocarlo en la zona menos fría del frigorífico.

El truco para que los plátanos maduren más despacio

Uno de los consejos más eficaces consiste en envolver con papel film o papel de aluminio la parte superior del racimo, donde se unen los plátanos. Esta sencilla técnica ayuda a reducir la liberación de etileno, el gas natural responsable de acelerar el proceso de maduración, permitiendo que la fruta se conserve durante más tiempo.

Los expertos también recomiendan mantener el racimo unido y evitar separar los plátanos uno a uno hasta el momento de consumirlos.

Las frutas que nunca deberías guardar junto a los plátanos

Otro de los errores más habituales es colocar los plátanos junto a otras frutas. Manzanas, peras, kiwis, mangos, papayas o aguacates desprenden grandes cantidades de etileno, un gas vegetal que acelera considerablemente la maduración.

Por este motivo, lo más recomendable es mantener los plátanos alejados de estas frutas si se quiere retrasar su deterioro.

Evita el calor, las corrientes de aire y los golpes

El lugar donde se almacenan también influye en su conservación. Los especialistas aconsejan no dejar nunca los plátanos cerca de ventanas muy soleadas, hornos, vitrocerámicas o cualquier otra fuente de calor. Las altas temperaturas pueden deteriorar rápidamente la fruta e incluso "cocerla", acelerando su maduración.

También es conveniente alejarlos de las corrientes de aire, tanto frías como calientes, incluidas las del aire acondicionado, ya que favorecen la pérdida de brillo y calidad.

A ello se suma la importancia de manipularlos con cuidado. Los golpes, rozaduras y fricciones provocan manchas oscuras tanto en la piel como en el interior del fruto.

Mejor colgados que apilados

Otro consejo poco conocido consiste en no apilar los plátanos. Siempre que sea posible, es preferible colgarlos en un soporte específico para fruta o dejarlos de forma que no soporten peso unos sobre otros. Así se evita la aparición de marcas y golpes que aceleran su deterioro.

¿Se pueden congelar los plátanos?

Sí. De hecho, es una de las mejores soluciones cuando ya están demasiado maduros y no se van a consumir a tiempo. Lo recomendable es pelarlos, cortarlos en rodajas y guardarlos en una bolsa para congelación o en un recipiente hermético.

Después pueden utilizarse directamente para preparar batidos, helados caseros, bizcochos, tortitas o cualquier otro postre sin necesidad de descongelarlos completamente.

Los 10 consejos para conservar los plátanos de Canarias en verano

Si quieres que los plátanos duren más tiempo durante los meses de calor, los expertos de Plátanos Ruiz recomiendan seguir estas pautas:

Mantenerlos entre 10 y 20 grados siempre que sea posible.

No exponerlos al sol ni a otras fuentes de calor.

Evitar las corrientes de aire y el aire acondicionado.

Manipularlos con cuidado para evitar golpes.

No colocar otras frutas encima.

Alejarlos de manzanas, peras, kiwis, mangos, papayas y aguacates.

Mantener el racimo unido.

Envolver el tallo con papel film o papel de aluminio para ralentizar la maduración.

Colgarlos en lugar de apilarlos.

Si maduran demasiado, congelarlos para aprovecharlos posteriormente.

¿Por qué los plátanos se ponen negros tan rápido en verano?

El calor acelera el proceso natural de maduración del plátano. A medida que aumenta la temperatura, la fruta produce y absorbe más etileno, el gas responsable de que cambie de color y se vuelva más dulce.

Por eso, durante los meses de verano es habitual que la piel se oscurezca en pocos días. Sin embargo, una piel negra no significa necesariamente que el plátano esté en mal estado. En muchos casos continúa siendo perfectamente apto para el consumo y mantiene intacto su sabor.