Un Mundial más seguro: consejos del 112 para disfrutar de la semifinal entre España y Francia sin riesgos
El partido se podrá ver en Tenerife en diferentes pantallas gigantes
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Quedan pocas horas para que comience el partido de semifinal de España contra Francia y serán muchas las personas que acudan a algunos de los puntos habilitados en los que se han instalado pantallas gigantes para la ocasión.
Una cita histórica como esta, que pondrá a millones de personas frente al televisor, es normal que quiera vivirse en compañía y acudir a una 'fan zone' es un plan perfecto.
En estos casos, es normal que haya una amplia afluencia de personas, por lo que, con el objetivo de disfrutar del evento con seguridad, el 112 ha emitido una serie de consejos.
Consejos del 112
Ante las posibles aglomeraciones, los consejos del 112 son:
- Disfrutar del partido de forma responsable y seguir las indicaciones de los equipos de seguridad.
- Colocarse siempre en un lugar seguro, sin sobrepasar los límites establecidos.
- Evitar situarse en zonas no habilitadas y que dificultes el paso de vehículos.
- Si se va en grupo, establecer un punto de encuentro ante posibles casos de pérdida.
- Localizar las salidas de emergencia y tratar de no bloquearlas.
- En caso de aglomeración, no empujar y conservar la calma.
- Si se acude con menores, conseguir que se aprendan su número de teléfono y evitar que se pierdan.
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