Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCondena al hermano de SánchezCB CanariasDrogas en TenerifeAhogada en TenerifeColas en el aeropuerto de Tenerife SurNueva Línea
instagramlinkedin

Un Mundial más seguro: consejos del 112 para disfrutar de la semifinal entre España y Francia sin riesgos

El partido se podrá ver en Tenerife en diferentes pantallas gigantes

Unos aficionados de la Roja.

Unos aficionados de la Roja. / E. D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Y. R.

Y. R.

Santa Cruz de Tenerife

Quedan pocas horas para que comience el partido de semifinal de España contra Francia y serán muchas las personas que acudan a algunos de los puntos habilitados en los que se han instalado pantallas gigantes para la ocasión.

Una cita histórica como esta, que pondrá a millones de personas frente al televisor, es normal que quiera vivirse en compañía y acudir a una 'fan zone' es un plan perfecto.

En estos casos, es normal que haya una amplia afluencia de personas, por lo que, con el objetivo de disfrutar del evento con seguridad, el 112 ha emitido una serie de consejos.

Consejos del 112

Ante las posibles aglomeraciones, los consejos del 112 son:

Noticias relacionadas y más

  • Disfrutar del partido de forma responsable y seguir las indicaciones de los equipos de seguridad.
  • Colocarse siempre en un lugar seguro, sin sobrepasar los límites establecidos.
  • Evitar situarse en zonas no habilitadas y que dificultes el paso de vehículos.
  • Si se va en grupo, establecer un punto de encuentro ante posibles casos de pérdida.
  • Localizar las salidas de emergencia y tratar de no bloquearlas.
  • En caso de aglomeración, no empujar y conservar la calma.
  • Si se acude con menores, conseguir que se aprendan su número de teléfono y evitar que se pierdan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Al descubierto el misterio de las excomponentes de Nueva Línea
  2. El bar de Tenerife que conquista con una de las carnes de cabra más famosas de la isla: siempre está lleno
  3. El guachinche de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria este verano por su comida casera y precios económicos
  4. Una mujer de 80 años es hospitalizada tras el incendio de una vivienda en el sur de Tenerife que obligó a evacuar el edificio
  5. La taberna de Tenerife que conquista con sus elaboraciones y trato cercano: la tortilla de aguacate es obligatoria
  6. Con cascadas y especies endémicas: la playa artificial de Tenerife que diseñó César Manrique
  7. Confirmado: estos son los horarios de todas las actuaciones del Tenerife Cook Music Fest
  8. El guachinche de Tenerife donde la carne de cabra es la gran protagonista y la gastronomía canaria se disfruta a precios económicos

Un Mundial más seguro: consejos del 112 para disfrutar de la semifinal entre España y Francia sin riesgos

Un Mundial más seguro: consejos del 112 para disfrutar de la semifinal entre España y Francia sin riesgos

Ocio y deporte extremo en el sur de Tenerife: El Médano fusiona el mejor windsurf del mundo con música y gastronomía

Ocio y deporte extremo en el sur de Tenerife: El Médano fusiona el mejor windsurf del mundo con música y gastronomía

Frente común de los municipios del sur de Tenerife contra la aplicación del ‘tasazo’ de Aena

Frente común de los municipios del sur de Tenerife contra la aplicación del ‘tasazo’ de Aena

Granadilla solicita a Aena que dé marcha atrás en el 'tasazo' a las guaguas

Granadilla solicita a Aena que dé marcha atrás en el 'tasazo' a las guaguas

Los 'teleperos' toman el Recinto Ferial en el 20º aniversario de la TLP Tenerife: "Es como un campamento"

Los 'teleperos' toman el Recinto Ferial en el 20º aniversario de la TLP Tenerife: "Es como un campamento"

Multas de hasta 1.000 euros y pérdida de 6 puntos por incumplir esta norma básica al volante si España se clasifica para la final del Mundial esta noche: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

Multas de hasta 1.000 euros y pérdida de 6 puntos por incumplir esta norma básica al volante si España se clasifica para la final del Mundial esta noche: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños

La ULL alerta del estado crítico de una especie endémica en Canarias

La ULL alerta del estado crítico de una especie endémica en Canarias

Paso decisivo para hacer realidad la central hidroeléctrica de Tenerife: tendrá un gran impacto en la generación de energía y la economía de la isla

Paso decisivo para hacer realidad la central hidroeléctrica de Tenerife: tendrá un gran impacto en la generación de energía y la economía de la isla
Tracking Pixel Contents