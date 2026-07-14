Un Mundial más seguro: consejos del 112 para disfrutar de la semifinal entre España y Francia sin riesgos

Quedan pocas horas para que comience el partido de semifinal de España contra Francia y serán muchas las personas que acudan a algunos de los puntos habilitados en los que se han instalado pantallas gigantes para la ocasión.

Una cita histórica como esta, que pondrá a millones de personas frente al televisor, es normal que quiera vivirse en compañía y acudir a una 'fan zone' es un plan perfecto.

En estos casos, es normal que haya una amplia afluencia de personas, por lo que, con el objetivo de disfrutar del evento con seguridad, el 112 ha emitido una serie de consejos.

Consejos del 112

Ante las posibles aglomeraciones, los consejos del 112 son: