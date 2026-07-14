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‘La Ciudad de la Esperanza’, un paso más cerca: el Cabildo de Tenerife invierte 2,3 millones de euros en el proyecto sociosanitario de La Matanza

La iniciativa, financiada con fondos europeos Next Generation, busca garantizar un espacio moderno y plenamente integrado para el cuidado de personas mayores

Visita a las obras de La Ciudad de la Esperanza.

Visita a las obras de La Ciudad de la Esperanza. / E. D.

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Santa Cruz de Tenerifed

La consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero, acompañada por el CEO de la Fraternidad Divina Providencia, el hermano Julián Libreros Cabrera, visitaron esta semana las obras de ejecución del proyecto sociosanitario ‘La Ciudad de la Esperanza’, ubicado en el municipio de La Matanza, cuyos trabajos se encuentran en un avanzado estado de ejecución y suponen “una de las apuestas asistenciales más ambiciosas de la corporación insular en la zona norte de la isla”.

Durante el recorrido por las futuras instalaciones, en las que el Cabildo realiza una inversión de 2,3 millones de euros (financiados con fondos europeos Next Generation), Águeda Fumero destacó que “desde la institución insular mantenemos una hoja de ruta centrada en priorizar el bienestar de los ciudadanos más vulnerables y fortalecer la red pública de atención sociosanitaria”.

En este sentido, “’La Ciudad de la Esperanza’ es un ejemplo de cómo recursos públicos, gestionados en alianza con entidades del tercer sector, se traducen en un impacto social positivo y directo”, señaló la consejera que añadió que “con esta inversión garantizamos un espacio moderno, plenamente integrado, para el cuidado y desarrollo de personas mayores en el norte de Tenerife”.

La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, durante una visita a las obras del centro sociosanitario de La Matanza

La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, durante una visita a las obras del centro sociosanitario de La Matanza / E.D.

‘La Ciudad de la Esperanza’ se levanta sobre terrenos cedidos por la Fundación Canaria Divina Providencia y contará con un total de 72 plazas previstas para personas mayores.

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Para Águeda Fumero, “esta infraestructura visibiliza la prioridad del gobierno por descentralizar los servicios esenciales, garantizando que los municipios del norte de Tenerife cuenten con recursos asistenciales de primer nivel, aportando equilibrio territorial”.

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