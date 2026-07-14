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Una campeona olímpica visita Tenerife y se viste de maga en la Romería de San Benito: "Gracias por hacerme sentir tan querida"

La deportista comparte su emoción en redes tras descubrir la esencia de las tradiciones de La Laguna durante un fin de semana inolvidable

Carolina Marín, junto a la Romera Mayor de San Benito, en su visita a Tenerife

Carolina Marín, junto a la Romera Mayor de San Benito, en su visita a Tenerife / Carolina Marín

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Víctor de Castro

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

La campeona olímpica y mundial de bádminton, Carolina Marín, ha compartido su entusiasmo tras vivir en primera persona una de las tradiciones más arraigadas de las islas. La deportista ha visitado el municipio tinerfeño de San Cristóbal de La Laguna coincidiendo con la celebración de la emblemática Romería de San Benito Abad, un evento que la ha dejado fascinada tanto por el patrimonio cultural como por la calidez de su gente.

A través de sus perfiles oficiales en redes sociales, Marín no ha dudado en mostrar su agradecimiento por la acogida recibida durante su estancia en la isla, destacando el fuerte impacto emocional que le ha causado la festividad "Es difícil descubrir mejor la esencia de un lugar que a través de su gente y sus tradiciones. Gracias por hacerme sentir tan querida durante todo el fin de semana, me llevo un recuerdo precioso de estos días".

Una inmersión total en la romería más representativa de La Laguna

La visita de la atleta coincide con una de las citas del calendario tradicional más importantes de Canarias. La Romería de San Benito Abad, la única con categoría de Regional, congrega cada año a miles de romeros, agrupaciones folclóricas, carretas y ganado en un recorrido que llena de color, música y gastronomía típica las calles históricas de la ciudad de Aguere.

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Carolina Marín en Tenerife, vestida de maga, durante la Romería de San Benito / Carolina Marín

La presencia de Carolina Marín en este encuentro popular resalta el atractivo de las tradiciones tinerfeñas más allá de nuestras fronteras, sirviendo como una excepcional embajadora de la cultura y la hospitalidad canaria ante sus millones de seguidores.

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