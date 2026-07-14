El Cabildo de Tenerife desbloquea once años de parálisis y pone en marcha la nueva entidad de gestión del Polígono Industrial del Valle de Güímar

El Polígono Industrial del Valle de Güímar inicia una nueva era después de más de una década de bloqueo administrativo. La constitución oficial de la Entidad Urbanística de Conservación (EUC), celebrada en su asamblea constituyente, culmina un proceso liderado por el Cabildo de Tenerife que pone fin a once años de incertidumbre y dota por primera vez al recinto de un órgano estable de gestión y mantenimiento.

El nacimiento de esta entidad supone uno de los principales hitos para el tejido empresarial del Valle de Güímar en los últimos años. La nueva EUC permitirá que administraciones públicas y propietarios compartan la responsabilidad sobre la conservación de las infraestructuras, los accesos y los servicios comunes de uno de los mayores polígonos industriales de Canarias, una reivindicación histórica del sector empresarial que permanecía pendiente desde hace más de una década.

La constitución de la entidad representa además el desenlace de un complejo procedimiento administrativo que el Cabildo de Tenerife decidió asumir este mandato como prioritario para desbloquear una situación que había impedido durante años disponer de un modelo de gestión adaptado a las necesidades de un espacio estratégico para la economía insular.

El acto de constitución reunió a la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el vicepresidente, Lope Afonso; el consejero de Industria, Manuel Fernández; los alcaldes de Arafo, Andrés Martínez, Candelaria, Mari Brito, y Güímar, Carmen Luisa Castro, además de representantes de las empresas y de los propietarios de parcelas y naves industriales.

Durante la asamblea, el consejero de Industria destacó que la creación de la entidad urbanística marca "el inicio de una etapa de estabilidad y dinamismo" para el polígono. Según explicó, el nuevo instrumento jurídico permitirá ofrecer mayor seguridad a las empresas, mejorar la gestión diaria del recinto y reforzar su capacidad para captar nuevas inversiones.

La puesta en funcionamiento era una de las principales demandas del tejido empresarial. Hasta ahora, la ausencia de un órgano de gestión dificultaba la coordinación entre administraciones, ralentizaba las actuaciones de mantenimiento y generaba incertidumbre sobre la conservación de las infraestructuras comunes. Con el nuevo modelo, esa situación cambia por completo.

La fórmula aprobada establece una gestión compartida entre el sector público y el privado. El Cabildo de Tenerife y los tres ayuntamientos implicados aportarán un fondo económico anual que garantizará la financiación básica de la entidad, mientras que el resto de los costes serán asumidos de forma proporcional por las empresas y propietarios instalados en el polígono. A cambio, estos últimos pasan a formar parte del órgano de gobierno con voz y voto en las decisiones sobre el funcionamiento del recinto.

Imagen del acto de constitución de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial del Valle de Güímar. / E. D.

Este sistema, habitual en muchos de los grandes parques empresariales del país, permitirá planificar de forma estable el mantenimiento de las infraestructuras, coordinar inversiones y mejorar la imagen del área industrial, aspectos considerados esenciales para aumentar su competitividad.

La creación de este organismo de gestión llega apenas dos meses después de que el Cabildo lograra desbloquear otro de los expedientes históricos vinculados al polígono: la recepción definitiva de la urbanización, una actuación que permanecía pendiente desde hacía once años y que permitió resolver numerosos obstáculos administrativos que impedían avanzar hacia un modelo de gestión plenamente operativo.

Con ambos pasos, la corporación insular considera que se cierra una de las etapas más complejas en la historia del Polígono Industrial del Valle de Güímar y se sientan las bases para abordar nuevas actuaciones destinadas a modernizar este espacio productivo.

La corporación insular cierra una de las etapas más complejas en la historia de uno de los principales focos de actividad empresarial de Tenerife

Durante la asamblea también quedó patente la unidad institucional alcanzada entre los municipios de Arafo, Candelaria y Güímar. Sus alcaldes coincidieron en destacar que el desarrollo económico del polígono trasciende los límites administrativos de cada localidad y requiere una estrategia conjunta para consolidar uno de los principales motores industriales del sur de Tenerife.

Los empresarios también valoraron positivamente el acuerdo alcanzado, especialmente por la posibilidad de participar directamente en la toma de decisiones sobre el futuro del recinto y por el compromiso adquirido para mantener las instalaciones privadas bajo criterios homogéneos de calidad urbana.

Con la entrada en funcionamiento de la Entidad Urbanística de Conservación comienza ahora una fase centrada en la reorganización de los servicios, la mejora de los accesos y la conservación integral de las infraestructuras comunes. El objetivo es convertir el Polígono Industrial del Valle de Güímar en un espacio más competitivo, atractivo para nuevas inversiones y preparado para generar empleo cualificado.

Tras años de trámites, negociaciones y procedimientos administrativos, el Cabildo de Tenerife logra culminar un proceso que el tejido empresarial llevaba reclamando desde hace más de una década. El nacimiento de la EUC no solo pone fin a un prolongado bloqueo institucional, sino que abre una nueva etapa para uno de los enclaves industriales con mayor peso económico de la isla.