Arona aumenta su patrimonio documental: incorpora una valiosa colección inédita del exalcalde Buenaventura Ordóñez Vellar

El Ayuntamiento de Arona, a través del Área de Patrimonio Histórico dirigida por Naím Yánez, ha incorporado a su patrimonio documental una valiosa colección inédita perteneciente al legado de Buenaventura Ordóñez Vellar. La donación, realizada por Dolores Vilalta, heredera de parte de su archivo personal, reúne una importante colección de poemas, así como una nota manuscrita del entonces príncipe Juan Carlos de Borbón, un documento de notable interés histórico que amplía el valor de este conjunto documental.

Esta incorporación permitirá profundizar en el conocimiento de la trayectoria personal, intelectual y humana de Buenaventura Ordóñez Vellar, una figura estrechamente vinculada a la historia contemporánea de Arona tanto por su labor profesional como por su compromiso con el municipio.

Natural de Torregrosa (Lérida), Buenaventura Ordóñez Vellar ejerció la medicina durante décadas en Los Cristianos y desempeñó la Alcaldía de Arona entre 1960 y 1966, una etapa clave para el desarrollo del municipio. Durante su mandato impulsó numerosas iniciativas de carácter social, sanitario y cultural, además de promover acuerdos que forman parte de la memoria colectiva de Arona, como el nombramiento del Santísimo Cristo de la Salud como Alcalde Perpetuo del municipio en 1962.

Ligado al desarrollo turístico de Los Cristianos

Su figura estuvo especialmente ligada al crecimiento de Los Cristianos en los primeros años de su desarrollo turístico, contribuyendo desde su consulta médica al bienestar de la población local y manteniendo una estrecha relación con la comunidad sueca establecida en el municipio, con la que colaboró activamente durante los inicios de este importante vínculo internacional.

En reconocimiento a su contribución al progreso de Arona, el Ayuntamiento dedicó una calle a su nombre en Los Cristianos, manteniendo vivo el recuerdo de quien dejó una profunda huella tanto desde el ámbito sanitario como desde el servicio público.

El concejal de Patrimonio Histórico, Naím Yánez, subraya que "esta donación tiene un enorme valor documental porque incorpora fuentes inéditas que nos permitirán ampliar el conocimiento sobre una figura clave de la historia reciente de Arona. Además de su faceta como médico y alcalde, esta colección descubre una dimensión literaria poco conocida y aporta documentación de gran interés para futuras investigaciones". Además, añade que "el trabajo del Área de Patrimonio Histórico pasa precisamente por localizar, conservar, estudiar y difundir este tipo de fondos para que el patrimonio documental del municipio siga creciendo con criterios de rigor y de servicio público".

Con esta nueva incorporación, el Área de Patrimonio Histórico continúa reforzando el patrimonio documental del municipio con el objetivo de conservar, investigar y difundir el legado de las personas que han contribuido a construir la identidad de Arona. La colección permitirá dar a conocer una faceta menos conocida de Buenaventura Ordóñez Vellar, la literaria, al tiempo que garantiza la conservación de su obra y de documentos de gran valor histórico para las generaciones futuras.

El Ayuntamiento de Arona ha agradecido especialmente a Dolores Vilalta su generosidad y confianza al donar este importante legado, haciendo posible que una parte significativa de la memoria histórica del municipio pase a formar parte del patrimonio común de todos los aroneros.