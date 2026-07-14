Anuncio de las excomponentes de Nueva Línea: publican su primer vídeo desde que se conociera la ruptura del grupo

Tras varios días en absoluto silencio en redes sociales, las excomponentes de Nueva Línea han hecho su primera publicación en Instagram, en el que dejan entrever por dónde va su futuro.

Desde que se anunció la ruptura del grupo, según informó la orquesta, por "diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen del grupo", las cuatro cantantes (Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla) habían eliminado todas sus publicaciones de Instagram, e incluso sus fotos de perfil, que sustituyeron por unos números que daban aún más intriga al asunto.

Ha sido este lunes cuando han hecho su primera publicación y como no podía ser de otra manera, juntas.

¿Un nuevo proyecto?

Aunque en su publicación, tan solo se ve a las cuatro jóvenes sentándose en un sofá, con aspecto de ser totalmente felices, el vídeo ha hecho saltar todas las alarmas al dar a entender que comienzan un nuevo proyecto juntas.

Sin embargo, parece que todo lo que rodea a Nueva Línea suena a misterio en los últimos tiempos y no hay ninguna confirmación clara.

Tercera integrante en Nueva Línea

En la misma tónica sigue la orquesta, que también este lunes anunció a una nueva cantante, pero, al igual que en el caso de las anteriores, sin dar nombres.

Parece que la fórmula de la orquesta va a ser la misma hasta que el grupo esté al completo. Por el momento, ya serían tres las artistas que formarán parte en la nueva era.

Las siluetas de las próximas cantantes de la orquesta. / E. D.

De esta manera, Nueva Línea ha publicado en sus historias de Instagram la silueta de otra joven, con el mensaje "La familia sigue creciendo...".

Aunque el nombre de las nuevas componentes es aún una incógnita, parece que, al menos una de ellas podría ser una antigua cantante de la orquesta. Fue el periodista Javi Hoyos quien hace unos días dio las claves en una publicación en sus redes sociales, en la que apuntaba que podría ser Tiara Hernández, quien recientemente, cuando ya el grupo se había viralizado, actuó con la orquesta en un show en Península para sustituir a Raquel en un evento al que no pudo acudir.

Habrá que esperar a que Nueva Línea complete el plantel de solistas y anuncie de manera oficial el nombre de cada una de ellas.