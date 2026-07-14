Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCuna del AlmaAitor SanzDrogas en TenerifeObras en AnagaVehículos eléctricos en CanariasAparcamiento guaguas en Tenerife Sur
instagramlinkedin

Anuncio de las excomponentes de Nueva Línea: publican su primer vídeo desde que se conociera la ruptura del grupo

La orquesta ha publicado la incorporación de una nueva cantante

Las cuatro excomponentes de Nueva Línea, en una imagen del vídeo que han publicado en sus redes.

Las cuatro excomponentes de Nueva Línea, en una imagen del vídeo que han publicado en sus redes. / Instagram

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Y. Rodríguez

Y. Rodríguez

Santa Cruz de Tenerifodr

Tras varios días en absoluto silencio en redes sociales, las excomponentes de Nueva Línea han hecho su primera publicación en Instagram, en el que dejan entrever por dónde va su futuro.

Desde que se anunció la ruptura del grupo, según informó la orquesta, por "diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen del grupo", las cuatro cantantes (Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla) habían eliminado todas sus publicaciones de Instagram, e incluso sus fotos de perfil, que sustituyeron por unos números que daban aún más intriga al asunto.

Ha sido este lunes cuando han hecho su primera publicación y como no podía ser de otra manera, juntas.

¿Un nuevo proyecto?

Aunque en su publicación, tan solo se ve a las cuatro jóvenes sentándose en un sofá, con aspecto de ser totalmente felices, el vídeo ha hecho saltar todas las alarmas al dar a entender que comienzan un nuevo proyecto juntas.

Sin embargo, parece que todo lo que rodea a Nueva Línea suena a misterio en los últimos tiempos y no hay ninguna confirmación clara.

Tercera integrante en Nueva Línea

En la misma tónica sigue la orquesta, que también este lunes anunció a una nueva cantante, pero, al igual que en el caso de las anteriores, sin dar nombres.

Parece que la fórmula de la orquesta va a ser la misma hasta que el grupo esté al completo. Por el momento, ya serían tres las artistas que formarán parte en la nueva era.

Las siluetas de las próximas cantantes de la orquesta.

Las siluetas de las próximas cantantes de la orquesta. / E. D.

De esta manera, Nueva Línea ha publicado en sus historias de Instagram la silueta de otra joven, con el mensaje "La familia sigue creciendo...".

Aunque el nombre de las nuevas componentes es aún una incógnita, parece que, al menos una de ellas podría ser una antigua cantante de la orquesta. Fue el periodista Javi Hoyos quien hace unos días dio las claves en una publicación en sus redes sociales, en la que apuntaba que podría ser Tiara Hernández, quien recientemente, cuando ya el grupo se había viralizado, actuó con la orquesta en un show en Península para sustituir a Raquel en un evento al que no pudo acudir.

Noticias relacionadas y más

Habrá que esperar a que Nueva Línea complete el plantel de solistas y anuncie de manera oficial el nombre de cada una de ellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Al descubierto el misterio de las excomponentes de Nueva Línea
  2. El bar de Tenerife que conquista con una de las carnes de cabra más famosas de la isla: siempre está lleno
  3. El guachinche de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria este verano por su comida casera y precios económicos
  4. Una mujer de 80 años es hospitalizada tras el incendio de una vivienda en el sur de Tenerife que obligó a evacuar el edificio
  5. La taberna de Tenerife que conquista con sus elaboraciones y trato cercano: la tortilla de aguacate es obligatoria
  6. Con cascadas y especies endémicas: la playa artificial de Tenerife que diseñó César Manrique
  7. Confirmado: estos son los horarios de todas las actuaciones del Tenerife Cook Music Fest
  8. El guachinche de Tenerife donde la carne de cabra es la gran protagonista y la gastronomía canaria se disfruta a precios económicos

Anuncio de las excomponentes de Nueva Línea: publican su primer vídeo desde que se conociera la ruptura del grupo

Anuncio de las excomponentes de Nueva Línea: publican su primer vídeo desde que se conociera la ruptura del grupo

Cómo conservar los plátanos de Canarias en verano: el truco para que duren más tiempo sin estropearse

Cómo conservar los plátanos de Canarias en verano: el truco para que duren más tiempo sin estropearse

Las mejores rutas de senderismo en Tenerife para hacer este verano: cinco caminos que discurren entre volcanes, bosques y acantilados

Las mejores rutas de senderismo en Tenerife para hacer este verano: cinco caminos que discurren entre volcanes, bosques y acantilados

Ayudas a los ayuntamientos para eliminar vestigios franquistas en el 90 aniversario del golpe de estado

Ayudas a los ayuntamientos para eliminar vestigios franquistas en el 90 aniversario del golpe de estado

Quevedo llega a Bajamar: un artista crea un mural en el antiguo Hotel Neptuno con la imagen del cantante de moda

Quevedo llega a Bajamar: un artista crea un mural en el antiguo Hotel Neptuno con la imagen del cantante de moda

El Oktoberfest de Puerto de la Cruz, también para perros

El Oktoberfest de Puerto de la Cruz, también para perros

El frustrado terrero de lucha de Tacoronte: abandonado cuatro años después de una inversión de 1,3 millones

El frustrado terrero de lucha de Tacoronte: abandonado cuatro años después de una inversión de 1,3 millones

La Aemet anuncia temperaturas de 28 grados y fuertes vientos en Tenerife

La Aemet anuncia temperaturas de 28 grados y fuertes vientos en Tenerife
Tracking Pixel Contents