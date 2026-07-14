La Aemet anuncia temperaturas de 28 grados y fuertes vientos en Tenerife

Las temperaturas seguirán calurosas este martes en Tenerife, con termómetros que alcanzarán los 28 grados, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las cumbres de la isla serán las zonas más afectadas por los vientos, mientras que se esperan intervalos nubosos en el norte poco nuboso en el resto.

A nivel general, estará poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos a primeras horas en las vertientes norte de las islas montañosas. Temperaturas en ligero ascenso en zonas de interior, sin cambios en costas.

Charco de Isla Cangrejo, en Santiago del Teide. / ED

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Intervalos nubosos en la vertiente norte a primeras y últimas horas, y en el resto de zonas costeras durante la mañana. En el resto, poco nuboso, con algún intervalo a partir de mediodía en el interior. Temperaturas sin cambios en costas y en ligero ascenso en el interior, que podrá ser moderado en el caso de las máximas. Viento entre flojo y moderado del nordeste, más intenso en costas del este. En cumbres, viento flojo con predominio del suroeste, salvo en altas cumbres que será fuerte con rachas muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 22 28

LA GOMERA

Intervalos nubosos en la vertiente norte a primeras y últimas horas del día. Poco nuboso o despejado en el resto con algún intervalo en el suroeste a partir de mediodía. Temperaturas con pocos cambios en costas, en ligero ascenso en el interior que será más acusado en el caso de las máximas. Viento entre flojo y moderado del nordeste, algo más intenso en los extremos este y noroeste. En zonas altas, viento flojo de dirección variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 27

LA PALMA

Intervalos nubosos en general con apertura de amplios claros durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios en costas, en ligero ascenso en el interior, que será más acusado en el caso de las máximas. Viento flojo del nordeste, aumentando a moderado por la tarde. En cumbres, viento flojo de dirección variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 19 24

EL HIERRO

Intervalos nubosos en la vertiente norte a primeras y últimas horas del día. Poco nuboso o despejado en el resto con algún intervalo en el interior a partir de mediodía. Temperaturas con pocos cambios en costas, en ligero ascenso en el interior. Viento flojo del nordeste. En zonas altas, flojo variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 15 23