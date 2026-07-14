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Adeje amplía la prevención de adicciones al vapeo, los videojuegos y las redes sociales

El nuevo plan municipal, vigente hasta 2030, pone el foco en jóvenes y familias, refuerza la atención y el control, y responde al aumento del juego online, las pantallas y los cigarrillos electrónicos

Un momento del pleno municipal de Adeje

Un momento del pleno municipal de Adeje / E.D.

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Santa Cruz de Tenerife

El Pleno del Ayuntamiento de Adeje aprueba el II Plan Municipal de Prevención de Adicciones, una estrategia que guiará las políticas locales hasta 2030 e incorpora por primera vez medidas específicas frente al vapeo, el juego online, los videojuegos y el uso compulsivo de pantallas y redes sociales.

El documento parte de un diagnóstico elaborado entre 2024 y 2025 por la Fundación CESICA-Proyecto Hombre Canarias y cuenta con el informe favorable de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de Canarias. La concejala de Salud y Calidad de Vida, Esther Rivero, lo define como “una ruta de trabajo” para abordar tanto las adicciones vinculadas a sustancias como los nuevos consumos.

El estudio refleja que el 89% de la población percibe como fácil el acceso a sustancias y que su consumo se ha normalizado en entornos de ocio nocturno y turismo. También advierte del aumento de los cigarrillos electrónicos y de las adicciones sin sustancia. Otro dato relevante es que el 69% de los vecinos no sabe a dónde acudir ante un problema de este tipo.

Cnco grandes ejes

El plan se organiza en cinco ejes: salud, prevención, atención, reducción de la oferta y formación. Prevé actuaciones en colegios, familias, espacios comunitarios, centros de trabajo y zonas de ocio, además de reforzar el control sobre la venta de vapeadores y alcohol a menores y sobre los clubes cannábicos.

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La estrategia prestará especial atención a adolescentes y jóvenes, familias, mujeres con problemas de adicción y trabajadores del sector servicios y turístico. Su seguimiento se realizará mediante informes semestrales y una evaluación final en 2030.

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