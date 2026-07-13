La Universidad de La Laguna e Imetisa unen fuerzas para potenciar la investigación médica con la creación de dos nuevas cátedras

La Universidad de La Laguna (ULL) suma dos nuevas cátedras a su catálogo de colaboración con empresas para desarrollar conocimiento y transferirlo al sector productivo, que aglutina ya 25 espacios de este tipo. Y lo hace de la mano de la empresa pública Imetisa —impulsada por el Cabildo de Tenerife y el Servicio Canario de la Salud (SCS)— con la creación de dos nuevos espacios dedicados a la investigación médica: la Cátedra de Diagnóstico por Imagen Funcional y Neurocomputación y la Cátedra de Telemedicina, Inteligencia Artificial (IA) e Innovación Clínica y Docente en Medicina y Cirugía.

La institución académica ya había aprobado ambas iniciativas el mes pasado, pero no ha sido hasta este lunes cuando el rector de la ULL, Francisco García, y el consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo del Cabildo, Juan José Martínez —también vicepresidente de Imetisa—, han firmado el convenio que formaliza su puesta en marcha. De hecho, tras el acto de firma, celebrado en el Instituto Universitario de Tecnologías Biomédicas (ITB) y que contó también con la presencia de la vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria, Isabel León, y el gerente de Imetisa, Néstor Sánchez, tuvo lugar la primera reunión oficial de las cátedras, en la que comenzaron a definirse las líneas de trabajo.

Esta alianza estratégica no solo permitirá promover proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y formación especializada en áreas clave para la medicina del futuro, sino que además fortalecerá la colaboración entre la empresa pública sanitaria, la universidad y el sistema público de salud. Por otro lado, ambos espacios contarán con una dotación anual de 75.000 euros cada una, que se destinará al desarrollo de los planes de trabajo aprobados por sus respectivas Comisiones Mixtas de seguimiento.

Dos décadas de trabajo que culminan con la creación de una cátedra

La Cátedra de Diagnóstico por Imagen Funcional y Neurocomputación estará dirigida por director del Servicio de Resonancia Magnética Nuclear de Imetisa, José Luis González. Este servicio demuestra la colaboración de Imetisa con el ámbito sanitario, tecnológico y universitario. Se trata de una infraestructura que se utiliza por las mañanas para uso estrictamente médico del HUC y por las tardes pasa a manos de la ULL para uso científico. En esta línea, esta cátedra busca impulsar la colaboración entre los ámbitos universitario, clínico, tecnológico y social. Y el objetivo no es otro que el de aprovechar mejor los recursos públicos, favorecer la transferencia de conocimiento y fortalecer el liderazgo regional en imagen médica, neurocomputación y diagnóstico mediante IA.

"Durante los últimos 20 años hemos estado investigando en torno a la imagen funcional y ese trabajo se ha plasmado ahora en la creación de esta cátedra, que nos permitirá continuar con lo ya empezado", aseguró. El propósito es llevar a cabo actividades formativas, desarrollar programas de investigación en el campo de diagnóstico por imagen, al tiempo que llevar a cabo acciones culturales y de difusión de la actividad docente e investigadora. "Estas acciones permitirán internacionalizar los avances conseguidos y ponerlo al servicio de la sociedad", destacó.

Un espacio para avanzar en IA, telemedicina y asistencia sanitaria

Por su parte, la Cátedra de Telemedicina, IA e Innovación Clínica y Docente en Medicina y Cirugía, dirigida por el profesor de Farmacología de la ULL, Guillermo Burillo, seguirá una dinámica similar. La iniciativa pretende dar continuidad a una cátedra que ya funcionaba en colaboración con la Fundación Canaria Kishoo. "Ahora contamos con un nuevo financiador, en este caso Imetisa, que al tratarse de una empresa pública garantiza una mayor dotación y durabilidad", señaló el también médico de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC). El objetivo de este espacio no es otro que el de fomentar la formación y la investigación en torno a sus líneas de acción —telemedicina, robótica, telecirugía, IA e innovación clínica— para difundir posteriormente sus resultados y ponerlos a disposición de la sociedad.

La metodología será similar a la de la otra cátedra. "Potenciaremos esa formación e investigación a través de proyectos propios, cursos formativos, premios académicos o directamente con el fomento de la participación de profesionales sanitarios", subrayó. Para Burillo, las áreas de esta cátedra son determinantes para el futuro de las Islas. "La IA no es solo el futuro de la docencia y asistencia, es que si no apostamos por potenciarla podemos quedarnos rezagados o incluso llegar tarde", comentó.

En cuanto a la telemedicina, recordó que en Canarias hay ocho portaaviones. "Así que todo lo que sea innovar en este aspecto mejorará la asistencia de los pacientes", apuntó. Asimismo, recordó la importancia de la telemedicina durante la última crisis sanitaria, con el brote de hantavirus del MV Hondius, que puso a las Islas en el punto de mira internacional. "Ahí tuvimos el ejemplo de la importancia de esta disciplina, y quizás si se refuerza su investigación se podrían haber hecho más cosas", concluyó. En este sentido, las acciones de investigación, innovación y transferencia del conocimiento en este ámbito favorecerán la validación clínica y tecnológica de soluciones innovadoras aplicadas a la medicina y la cirugía, así como acciones de divulgación y promoción.

Imetisa, un caso de éxito público

Para el consejero insular, Imetisa representa un caso de éxito. "Es una empresa pública que genera beneficios de primer nivel para el SCS y que, al mismo tiempo, impulsa la investigación de ULL mediante el uso compartido de tecnologías como la resonancia magnética nuclear y la cámara hiperbárica", mencionó. A su juicio, este modelo representa una forma de medicina 3.0, personalizada y de vanguardia, sustentada en el diagnóstico por imagen y la inteligencia artificial, y plenamente alineada con la apuesta de la corporación insular por un modelo de desarrollo basado cada vez más en el conocimiento.

Por su parte, el rector puso en valor la estrecha relación de colaboración entre la Universidad y el Cabildo, una alianza en la que la institución académica contribuye con conocimiento, investigación y capacidades formativas. También destacó el horizonte de crecimiento del instituto anfitrión, que afronta una nueva etapa con la ampliación de sus instalaciones, la futura implantación del Grado en Biomedicina en el curso 2026/27 y los trabajos avanzados para impulsar un nuevo proyecto para la Facultad de Medicina.