Tenerife afronta cinco días de riesgo extremo por radiación ultravioleta en Vilaflor y Santiago del Teide

Tenerife afronta entre el 13 y el 17 de julio varios días de riesgo elevado por radiación ultravioleta solar, con dos municipios en nivel extremo y el resto de la Isla en riesgo muy alto. Según la información sanitaria y meteorológica disponible para este periodo, Vilaflor de Chasna y Santiago del Teide son los puntos tinerfeños donde el riesgo alcanza el nivel más alto, mientras que el resto de municipios permanece en una situación que también exige máxima prudencia.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias recuerda que el riesgo por radiación UV se mantiene estos días entre valores muy altos y extremadamente altos en el Archipiélago, de acuerdo con los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología. La Dirección General de Salud Pública coordina el Plan de Actuaciones Preventivas frente a la Radiación Ultravioleta en la Salud, que establece recomendaciones específicas para reducir el impacto de la exposición solar.

Vilaflor y Santiago del Teide, los municipios tinerfeños con nivel extremo

En Tenerife, el foco de mayor preocupación se sitúa en Vilaflor de Chasna y Santiago del Teide, ambos con riesgo extremo por radiación ultravioleta solar. Son zonas donde la altitud, la elevada insolación y las condiciones atmosféricas pueden aumentar la intensidad de la exposición.

El resto de municipios de la Isla se mantiene en riesgo muy alto, un nivel que también puede provocar daños en la piel y en los ojos en poco tiempo si no se adoptan medidas de protección. La Aemet ofrece predicción específica del índice de radiación ultravioleta para Canarias, con información actualizada por días y zonas.

¿Qué implica un riesgo UV muy alto o extremo?

El índice ultravioleta mide la intensidad de la radiación solar que llega a la superficie terrestre y su posible efecto sobre la salud. En niveles muy altos y extremos, el tiempo necesario para sufrir quemaduras solares se reduce de forma notable, especialmente en personas con piel clara, menores, mayores, trabajadores al aire libre, deportistas y personas con determinadas patologías o tratamientos fotosensibilizantes.

Sanidad insiste en que la protección frente al sol debe mantenerse incluso en días nublados. La nubosidad puede reducir la sensación de calor, pero no elimina el riesgo de exposición a la radiación ultravioleta. También conviene recordar que algunas superficies reflejan parte de la radiación: la arena, la espuma del mar o pavimentos claros pueden aumentar la dosis recibida durante una jornada al aire libre.

Riesgo extremo en varias islas de Canarias

La situación no se limita a Tenerife. En La Palma, el riesgo es extremo en Tijarafe, Puntagorda, El Paso y Barlovento, mientras que el resto de municipios se mantiene en nivel muy alto. En El Hierro, el riesgo extremo afecta a El Pinar de El Hierro y Valverde, con Frontera en riesgo muy alto.

En La Gomera, el nivel extremo se concentra en Alajeró, y el resto de la Isla se mantiene en riesgo muy alto. En Gran Canaria, la situación es inversa: la mayor parte de los municipios se encuentra en riesgo extremo, salvo Gáldar, Agaete y La Aldea de San Nicolás, que figuran en riesgo muy alto.

En Fuerteventura, Betancuria alcanza el nivel extremo y el resto de municipios permanece en riesgo muy alto. Lanzarote y La Graciosa presentan riesgo muy alto durante el periodo analizado.

Cómo protegerse durante estos días

Ante esta situación, las autoridades sanitarias recomiendan evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día, especialmente entre las 11:00 y las 18:00 horas. Si no se puede evitar salir, se aconseja buscar sombra, utilizar ropa ligera que cubra la piel, llevar sombrero de ala ancha y usar gafas de sol homologadas con filtro frente a radiación ultravioleta.

La crema fotoprotectora debe tener un factor de protección solar 50 o superior. Debe aplicarse en cantidad suficiente antes de la exposición y renovarse cada dos horas, así como después del baño, de sudar o de secarse con una toalla. La protección solar no debe limitarse a la playa: también es necesaria en paseos urbanos, rutas de montaña, trabajos al aire libre, terrazas, actividades deportivas y desplazamientos prolongados.

Daños en piel, ojos e inmunidad

La exposición excesiva a la radiación UV puede causar efectos inmediatos como quemaduras solares, irritación ocular o fotoconjuntivitis. A largo plazo, aumenta el riesgo de envejecimiento prematuro de la piel, cataratas, degeneración macular y distintos tipos de cáncer cutáneo, incluido el melanoma.

También puede afectar al sistema inmunitario y favorecer la reactivación de infecciones como el herpes labial. Por ello, Sanidad recomienda extremar la prevención en menores, personas mayores, pacientes inmunodeprimidos y quienes tengan antecedentes de lesiones cutáneas.