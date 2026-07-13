Tenerife activa nuevos puntos de donación de sangre esta semana: San Miguel de Abona, La Orotava o La Laguna

Tenerife contará esta semana con nuevos puntos de donación de sangre en Icod de los Vinos, La Orotava, La Laguna, La Guancha y Granadilla de Abona, dentro de la campaña impulsada por la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) para mantener unas reservas suficientes en los hospitales del Archipiélago.

El organismo sanitario recuerda que la sangre no puede safricarse de forma artificial y que su disponibilidad depende de las donaciones voluntarias y periódicas. Por ello, insiste en la conveniencia de donar con regularidad, al menos dos veces al año, siempre que se cumplan los requisitos sanitarios.

La sangre y sus componentes son necesarios para intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, trasplantes, urgencias y otras necesidades asistenciales. Cada donación puede ayudar a varios pacientes, por lo que las campañas móviles buscan acercar este gesto solidario a la ciudadanía y facilitar la participación en distintos puntos.

Campañas de donación en Tenerife: desde San Miguel de Abona hasta La Orotava

La semana comenzará con una campaña en San Miguel de Abona. El lunes, una unidad móvil se instalará en el Hostel Santa Bárbara Golf and Ocean Club, en horario de 9:45 a 13:00 horas.

También de lunes a viernes permanecerá operativo el punto fijo de donación del Multicentro El Trompo, en La Orotava, con atención a donantes de 10:15 a 13:30 y de 17:15 a 20:30 horas. Ese mismo lunes, otra unidad móvil estará ubicada en el Centro Comercial Alcampo de La Laguna, de 16:45 a 20:45 horas.

En Arafo, la campaña tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de julio en el Auditorio Juan Carlos I. El martes y el jueves se podrá donar de 9:15 a 13:45 horas, mientras que el miércoles el horario será de tarde, de 17:00 a 20:45 horas.

Otros puntos en La Laguna, Punta del Hidalgo y Bajamar

La programación incluye varios puntos en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. El martes, una unidad móvil visitará Punta del Hidalgo, donde se situará en la avenida Marítima, de 10:15 a 13:30 y de 17:15 a 20:30 horas.

El miércoles será el turno de Bajamar. La unidad móvil se instalará junto a la ermita, en la avenida Gran Poder, con horario de 10:30 a 13:30 y de 17:15 a 20:15 horas.

El jueves también se podrá donar en el casco urbano de La Laguna. La unidad móvil estará en la plaza de La Catedral, de 10:00 a 13:45 y de 17:00 a 20:15 horas.

La semana concluirá el viernes 17 de julio con una jornada especial en la sede de Aldeas Infantiles, en El Tablero, en horario de 10:00 a 13:45 horas.

Puntos fijos de donación en Tenerife

Además de las campañas móviles, la ciudadanía puede acudir al punto fijo de donación de sangre de Santa Cruz de Tenerife, situado en Méndez Núñez, de lunes a viernes de 9:15 a 20:15 horas, excepto festivos.

En el sur de la Isla, el punto fijo del Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, atiende de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 14:15 a 19:30 horas, excepto festivos. Este punto cuenta con plaza de aparcamiento reservada para donantes y atención telefónica en el 677 980 518.

También se puede donar en la red hospitalaria. El Hospital Universitario de Canarias atiende sin cita previa de domingo a viernes y festivos de 8:30 a 21:30 horas, y los sábados de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria recibe donantes sin cita previa de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, excepto festivos. Su teléfono de contacto es el 922 602 060.

En Hospiten Bellevue, en el Puerto de la Cruz, se puede donar con cita previa en el teléfono 922 385 235, opción 1, de lunes a viernes de 11:00 a 14:30 horas, excepto festivos. Además, el Hospital San Juan de Dios, ubicado en la carretera Santa Cruz-La Laguna, atiende de lunes a viernes de 10:30 a 12:30 horas, salvo festivos.