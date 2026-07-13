El restaurante de Tenerife especializado en marisco que sorprende con un menú degustación y la originalidad de cada plato
Ofrece tanto el menú degustación como carta para quienes prefieren elegir qué comer
Tenerife cuenta con una amplia oferta de restaurantes especializados en pescado y marisco, pero hay establecimientos que buscan ir un paso más allá y sorprender a sus comensales en cada bocado. Ese es el caso de Vianda del Mar, un restaurante ubicado en Arafo que está especializado en mariscos.
El creador de contenido @elsiciliano_tenerife ha compartido la experiencia gastronómica y no ha dudado en recomendársela a sus seguidores. "Si te gusta disfrutar de una comida sin prisas y descubrir platos diferentes, este sitio merece una visita", comenta.
Menú degustación
El restaurante cuenta con opción de carta, pero el creador de contenido gastronómico se decantó por disfrutar del menú degustación que preparan. Al frente de la cocina se encuentra Sebastiano, un chef italiano con más de 30 años de experiencia en la cocina italiana. Él se encarga de seleccionar personalmente cada elaboración según el pescado y el marisco disponibles del día.
"Tú vienes, pides tu menú degustación y el chef te trae los mejores platos que tiene de temporada", asegura.
Siete pases en los que el protagonista es el marisco
Una de las propuestas de Vianda del Mar es el menú degustación, disponible para un mínimo de dos personas, con un precio de 55 euros por comensal.
- Siete pases elaborados con pescado y marisco fresco, combinando preparaciones en crudo y cocinadas. Además, el chef los elige según el producto del día.
- Pan
- Agua
- Postre
- Café
- Chupito final
Las bebidas como vino, cerveza o refrescos, no están incluidas y los comensales deben abonarlas aparte.
Uno de los aspectos que llamó la atención del creador de contenido es que "cada plato está pensado para sorprender". Además, la experiencia le transportó a los menús degustación que se preparan en Sicilia, "donde cada pase tiene su sentido y cada sabor está pensado para sorprender", comenta.
Dónde se encuentra
El restaurante se encuentra en la TF-245, 19, en el municipio de Arafo. Ofrece una propuesta gastronómica diferente para quienes buscan disfrutar del producto del mar con un enfoque más creativo.
Abre jueves, viernes y sábado de 13:00 a 17:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas, mientras que los domingos reduce su horario y solo ofrece servicio a mediodía. Lunes, martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
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