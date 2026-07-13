El Recinto Ferial de Tenerife instalará pantallas gigantes para ver el España-Francia del Mundial

El fútbol de máximo nivel y la cultura digital se darán la mano en Santa Cruz de Tenerife. El Cabildo de Tenerife, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz, ha anunciado la instalación de pantallas gigantes para retransmitir en directo el trascendental partido de semifinales del Mundial de fútbol entre las selecciones de España y Francia.

La cita deportiva tendrá lugar este martes, 14 de julio de 2026, a partir de las 20:00 horas (hora canaria). La iniciativa busca generar un punto de encuentro festivo para familias y aficionados al deporte, aprovechando la infraestructura de uno de los grandes eventos de ocio del año. El despliegue de las pantallas se estructurará en dos áreas del Recinto Ferial de Tenerife:

En la terraza exterior: Se colocará una pantalla de grandes dimensiones con acceso libre y totalmente gratuito para toda la ciudadanía hasta completar el aforo disponible de la plaza.

Se colocará una pantalla de grandes dimensiones con para toda la ciudadanía hasta completar el aforo disponible de la plaza. En el interior del recinto: Se habilitarán pantallas para que los asistentes y participantes de la TLP Tenerife puedan seguir el encuentro sin necesidad de abandonar las instalaciones informáticas.

Pedri, durante el duelo de cuartos de final entre España y Bélgica. / RFEF

El Mundial de fútbol se cuela en el 20º aniversario de la TLP

Esta retransmisión coincidirá con el arranque de la TLP Tenerife 2026, el mayor festival de entretenimiento digital del Archipiélago, que este año celebra una edición muy especial al cumplir su 20 aniversario. El evento tecnológico se desarrollará formalmente del 14 al 19 de julio, convirtiendo sus salas en el escenario idóneo para empujar a la selección española masculina en su camino hacia la gran final del mundo.

La TLP repite este año como el epicentro insular de tendencias juveniles, congregando en un mismo espacio competiciones de videojuegos, anime, cómic, concursos de K-Pop, cosplay, manualidades y encuentros con influencers.

El festival cuenta con el patrocinio principal del propio Cabildo Insular a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, junto al respaldo del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, la Fundación del Club Deportivo Tenerife y diversas entidades privadas como HiperDino o El Corte Inglés, reafirmando su compromiso con un modelo de ocio tecnológico y sostenible para las islas.