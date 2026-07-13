Puerto de la Cruz revive este martes su cita más multitudinaria con la Virgen del Carmen

El embarque de la Virgen del Carmen del Puerto de la Cruz se siente ya en sus calles. Los preparativos para celebrar uno de los actos populares más multitudinarios del Archipiélago están listos: todo el paseo marítimo y las calles engalanadas, la pequeña capilla en la que descansará la virgen está instalada y enrramada y el entorno del muelle asegurado y renovado. Desde primera hora de la mañana de este martes, se respira la emoción y el fervor hacia la patrona de los pescadores y también hacia San Telmo, acompañante infalible de la señora del mar.

A las 7:00 de la mañana sonará la diana floreada para despertar al Puerto de la Cruz en uno de los días más importantes del año. A las 9:00 se celebra la primera eucaristía en la capilla instalada en el muelle pesquero. A partir de ahí, devotos, portuenses y miles de visitantes esperan con expectación el momento culmen del día con la embarcación de la virgen y su regreso, tras el paseo marítimo, a la bahía de Puerto de la Cruz a bordo del Nuevo San Ramón. La previsión es que la imagen esté embarcada a última hora de la tarde, después de la celebración de la misa a las 17:15 y la posterior procesión. Previo a la entrada al templo de Nuestra Señora de la Peña de Francia, los cargadores de la Virgen del Carmen entonan el Salve Marinera.

La solemnidad y el carácter religioso se combinan con el desarrollo de actividades festivas y recreativas destinadas a todo tipo de públicos. Concursos de pesca para todas las edades, chocolatada, tómbola, la tradicional cucaña y un festival folclórico son varias de las propuestas del programa a la espera de la llegada de la patrona de los pescadores. Una de las más esperadas es la cucaña, donde los más intrépidos se deslizan rápidamente por un palo para alcanzar el pañuelo colocado en el extremo. El público no se pierde esta cita con la velocidad y el carácter valiente de los participantes antes de la llegada de la virgen.

Fiestas participativas y seguras

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Luis Javier González, señala "la enorme dedicación y trabajo que realizamos para que Puerto de la Cruz vuelva a vivir unas fiestas participativas, seguras y a la altura de lo que representan para nuestro pueblo". Subraya que "cada celebración conserva una parte esencial de nuestra memoria colectiva. Agradecemos la colaboración de todas las personas que llevan meses trabajando para que los actos puedan desarrollarse con la solemnidad, la emoción y la calidad que merecen".

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz anima a la ciudadanía y a quienes visitan el municipio durante estos días a participar en los actos programados y "a disfrutar responsablemente de unas fiestas que constituyen una de las expresiones religiosas, culturales y populares más importantes de Canarias", aseguran en un comunicado.