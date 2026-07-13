Octavi Pujades se sorprende con lo fría que está el agua de Las Teresitas en su primer baño en Tenerife

El actor Octavi Pujades ha vuelto a compartir con sus seguidores una escena de su estancia en Tenerife, donde participa en el rodaje de la película Mi querida familia rusa. Después de mostrar en redes sociales su visita al Teide, el intérprete publicó ahora un vídeo de su primer baño en el Atlántico, concretamente en la playa de Las Teresitas, uno de los arenales más conocidos de Santa Cruz de Tenerife.

La publicación tiene un tono cercano y espontáneo. En el vídeo se ve al actor entrando en el agua con cierta dificultad por la temperatura, una reacción habitual entre quienes se enfrentan por primera vez al Atlántico canario, especialmente si esperan un baño más templado. La escena muestra ese momento entre la sorpresa, la risa y la decisión de lanzarse finalmente al mar.

Nerea Rodríguez y Mikel Herzog también aparecen en el vídeo

En las imágenes también aparecen la cantante Nerea Rodríguez y Mikel Herzog Jr., compañeros de reparto de Pujades en Mi querida familia rusa. La presencia de los tres rostros conocidos ha llamado la atención de sus seguidores, que han podido ver distintos momentos de su paso por Tenerife más allá del rodaje.

El vídeo encaja con el tipo de publicaciones que suelen funcionar bien en redes sociales: una situación cotidiana, un lugar reconocible y una reacción natural. En este caso, el atractivo está en ver cómo varios intérpretes que trabajan estos días en la Isla aprovechan una pausa para disfrutar de una de las playas más populares del área metropolitana.

Del Teide al Atlántico

La nueva publicación llega después de que Octavi Pujades compartiera su primera visita al Parque Nacional del Teide, donde mostró la subida en teleférico, las vistas desde la zona alta y el recorrido hacia el mirador de Pico Viejo. Ahora, el actor cambia el paisaje volcánico por la costa de Santa Cruz con un baño en Las Teresitas.

La playa, situada en el entorno de San Andrés, es uno de los espacios más fotografiados y visitados de Tenerife. Su arena clara, la línea de palmeras y la protección del dique hacen que sea una de las zonas de baño más reconocibles de la capital tinerfeña.

Una película rodada íntegramente en Tenerife

La presencia de Pujades, Nerea Rodríguez y Mikel Herzog Jr. en la Isla está relacionada con el rodaje de Mi querida familia rusa, una comedia dirigida y escrita por Jordi Calvet. La producción comenzó el pasado 29 de junio y se desarrolla durante este mes de julio en distintas localizaciones de Tenerife, entre ellas Adeje y Santa Cruz de Tenerife.

La película supone el debut del humorista Miki Nadal como protagonista en cine. La historia gira en torno a Javier, interpretado por Mikel Herzog Jr., un joven pianista que regresa a casa para anunciar su compromiso con Katerina, papel que interpreta Nerea Rodríguez, una joven rusa embarazada. Lo que empieza como un reencuentro familiar acaba convirtiéndose en un choque entre dos familias, una española y otra rusa, marcado por los prejuicios, el orgullo y la desconfianza.

El reparto principal incluye también a Cristina Medina, Beatriz Rico y Octavi Pujades, además de Pablo Puyol, Beatriz Mur, Santiago Urrialde, Malena González y Macarena Gómez.