Nace la Entidad Urbanística del Polígono Industrial de Güímar

El Polígono Industrial del Valle de Güímar celebró este lunes su asamblea constituyente, un acto que formaliza el nacimiento de su Entidad Urbanística de Conservación (EUC), con el que concluye un proceso liderado desde el Cabildo de Tenerife a través de su consejería de Industria, que dirige Manuel Fernández, quien pone de manifiesto que “hoy abrimos una etapa de estabilidad y dinamismo, poniendo en marcha un instrumento jurídico que este polígono necesita para ser un espacio competitivo y atraer inversión”.

El encuentro ha reunido a una representación de la Corporación insular, conformada por la presidenta Rosa Dávila, el vicepresidente Lope Afonso y el consejero de Industria Manuel Fernández, los alcaldes de los tres municipios sobre los que se asienta este “pulmón industrial” (Arafo, Candelaria y Güímar), así como una representación de propietarios de parcelas, naves y empresarios.

Con este acto, uno de los mayores espacios productivos de la isla estrena un modelo de gestión mixta. A partir de este momento, las administraciones públicas y el sector privado se corresponsabilizan del mantenimiento ordinario, la mejora de los accesos y la conservación de las infraestructuras comunes.

Fernández incide en este aspecto, asegurando que “con este paso, este polígono pasa a convertirse en un polo de atracción de empleo técnico para la isla”.

Más de una década

La constitución de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono del Valle de Güímar cierra una compleja trayectoria administrativa que se ha prolongado durante más de una década. El proceso concluye con el compromiso de las cuatro administraciones públicas implicadas (Cabildo y ayuntamientos) de aportar un fondo fijo anual, mientras que el resto de la financiación para la gestión y el mantenimiento de este espacio industrial será aportado, de forma proporcional, por las empresas y propietarios del polígono.

La asamblea contó con la presencia activa de los tres alcaldes de la comarca, quienes coincidieron en señalar que los límites municipales desaparecen en favor del desarrollo económico del Valle. Por su parte, los propietarios de las parcelas y la asociación de empresarios del polígono mostraron su satisfacción al conseguir una voz y voto directos dentro del órgano de gestión de la entidad, obligándose al mismo tiempo a mantener las fachadas, naves y recintos privados bajo los más altos estándares de calidad urbana.

Con el arranque formal de la EUC, el Polígono Industrial Valle de Güímar inicia una reestructuración de sus servicios que aspira a consolidarlo como un referente logístico e industrial en el archipiélago canario.