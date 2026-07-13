Llega la TLP Tenerife: todo lo que debes saber para disfrutar al máximo de la semana más tecnológica del año

Quedan apenas unas horas para que comience la TLP Tenerife 2026, un evento que este año será aún más especial, pues se celebran 20 años desde que dieran comienzo el que hoy en día es el evento tecnológico más importante de Canarias.

A partir de este martes, 14 de julio, los primeros asistentes comenzarán a llegar al Recinto Ferial de Tenerife para instalar sus equipos informáticos en la zona LAN, en la que se han habilitado 1.200 puestos, y ya desde el miércoles habrá acceso a la Zona Summer-Con, con actividades, concursos y el espacio comercial.

Te dejamos toda la información necesaria para que no te pierdas ningún detalle de esta cita tecnológica.

Zonas

La TLP 2026 se distribuirá en tres zonas. TLP Innova, con talleres, ponencias y encuentros profesionales de varios sectores; LAN Party, con conexión 24 horas durante seis días, y Summer - Con, con concursos, tiendas, videojuegos y otras actividades.

Puedes conocer los horarios de todos los actos en este enlace.

Invitados

Los invitados de esta edición son:

Luzu

Series míticas de Minecraft, las noticias de Karmaland, los vídeos de LuzuVlogs, series como la Ruta 66 o Surfing USA, capturas en Pokemon Go o… El camino del éxito. Toda persona se ha cruzado alguna vez con un vídeo de Luzu y cada vez que te topas con uno es un abrazo a nuestro yo más pequeño.

aXoZer

aXoZer vuelve un año más a TLP Tenerife. Aunque su nombre empezó a sonar con fuerza en el mundo del roleplay, el niño prodigio polifacético arrasa en todos los juegos que toca.

Mayichi

Mayichi es una telepera que no puede faltar en nuestro 20 aniversario. Sobrevive a cualquier reto extremo y domina cualquier juego de variedad. Llega de nuevo una de las streamers más destacadas de la comunidad hispanohablante en Twitch.

Noni

Ningún reto o simulador se le escapa a Noni. El rey del terror, de los juegos random y del minecraft en todas sus formas y variantes.

Cartel de la TLP 2026. / E. D.

Rebeca Stones

La creatividad de Rebeca Stones hizo que durante años llenara innumerables libretas con ideas e historias a desarrollar. Años más tarde, la han llevado a situarse entre las escritoras de libros juveniles con varios títulos que se encuentran en el top del género. ‘Amar sin escalas’ es su historia más reciente, aunque seguro que también la conoces por ‘Ocho’, ‘Sinergia’ o… ‘Timantti’, su primer libro que cumple 10 años y se ha lanzado una nueva edición para celebrarlo.

La botella de Kandor

Vuelve La botella de Kandor, esta vez para hacer cosas muy guay y celebrar con todos ustedes su 10 aniversario del canal.

W24

W24, la banda que rompe los esquemas del K-Pop con talento instrumental y rock también estará en la TLP. No solo dominan los escenarios asiáticos, sino también el corazón de medio mundo cantando también en español. No te pierdas la oportunidad de ver en vivo a los ganadores del Asian Top Band gracias al Centro Cultural Coreano en España.

Sofía Waseo

Si algo define a Sofia Waseo es su capacidad para dominar cualquier formato. Ya sea dándolo todo en sus directos de Twitch, sacándote una carcajada con sus ocurrencias en TikTok o compartiendo su lado más auténtico en Instagram.

Fisicomic

Fisicomic (Ruben Sierra) es físico y divulgador científico. Estará en el evento para hacer dos shows en los que analizará desde un ojo divertido a la par de científico los fenómenos más curiosos que has estado viendo toda tu vida en la pantalla.

Kujalice

Kujalice es un polifacético cosplayer profesional que ha conquistado los podios internacionales más prestigiosos y ha sido seleccionado para representar a España en las finales del Extreme Cosplay Gathering y el World Cosplay Summit 2026.

José Posada

Chandler Bing, Harry Osborn, Brook en las películas de One Piece o… Deadpool. José Posada es una de las voces más reconocidas en España. Es el actor de doblaje recurrente de personas como Ryan Reynolds, Adam Sandler, Matt Damon y mucho más.

Luis Posada

Seguro que has escuchado a Luis Posada muchas veces, ya que es otra de las voces más reconocidas del panorama español. Es actor de doblaje habitual de Leonardo DiCaprio, Jim Carrey y Johnny Depp, entre otros.

Hermione Cosplay

Hermione Cosplay lleva más de 15 años como cosplayer profesional. Desde bordados increíbles hasta faldas de ensueño con, por supuesto, muchísima purpurina. Su pasión por el proceso creativo la ha llevado a lo más alto, conquistando escenarios en Chicago y París, y logrando hitos como el 1er puesto en el ICL 2025.

Novedades

Este año, además, habrá algunas novedades en la cita tecnológica del verano, entre las que se encuentran, por ejemplo, la apuesta por los productos naturales de kilómetro 0, gracias a una iniciativa que desecha las bebidas energéticas a cambio de batidos de Frutas y Verduras Nito, que, además, son más saludables.

Batidos, edición especial TLP. / E. D.

Así mismo, debido a la coincidencia del evento con el partido España en el Mundial, en el que se enfrentará a Francia, se instalarán pantallas gigantes en el recinto. Las colocadas en el exterior serán de acceso libre para toda la ciudadanía, y las del interior, de uso exclusivo para los asistentes a la TLP.