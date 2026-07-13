La Laguna se cuela entre las ciudades con más demanda para alquilar casa de toda España: supera a Santa Cruz y Madrid

Buscar una vivienda de alquiler en San Cristóbal de La Laguna se ha convertido en una auténtica carrera de fondo y en una tarea cada vez más compleja para los residentes debido a la enorme competencia existente entre los potenciales inquilinos. El municipio tinerfeño ha dejado de ser una simple alternativa residencial para consolidarse formalmente como uno de los principales puntos negros de la presión inmobiliaria de todo el país.

Según los datos relativos al segundo trimestre de 2026 aportados por el portal inmobiliario Idealista, La Laguna ha escalado posiciones de forma drástica hasta situarse en el puesto 13 de la clasificación nacional de demanda relativa. Esta posición adquiere especial relevancia al comprobar que supera en presión del mercado a grandes metrópolis y capitales de provincia tradicionalmente tensionadas, situándose holgadamente por delante de Santa Cruz de Tenerife (que ocupa el puesto 23) y de la propia ciudad de Madrid (relegada al puesto 28 en demanda relativa).

Este fuerte interés por residir en la ciudad de Aguere ha disparado los precios hasta situar la media en un máximo histórico de 12,4 euros por metro cuadrado. La condición de La Laguna como principal motor universitario del Archipiélago, sumada a una drástica escasez de stock y a un trasvase generalizado de propiedades hacia el alquiler vacacional, ha generado un embudo inmobiliario donde el volumen de demandantes no para de crecer mientras la oferta disponible en el mercado local se desploma.

Clasificación de los lugares de España con mayor demanda de alquiler / Idealista

Cataluña lidera el 'Top 10' nacional de la presión inmobiliaria y las zonas tensionadas

En el mapa global del territorio español, el binomio histórico entre las grandes capitales y sus ciudades dormitorio sigue marcando con fuerza el ritmo del mercado inmobiliario. La localidad barcelonesa de Terrassa se ha coronado como el municipio con mayor demanda de España, liderando un listado nacional que se encuentra copado en su parte más alta por el cinturón metropolitano de la provincia de Barcelona:

Terrassa (Barcelona) L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Sabadell (Barcelona) Getafe (Madrid) Vitoria (Álava) Alcalá de Henares (Madrid) Badalona (Barcelona) Lleida (Lleida) Pamplona (Navarra) Barcelona (Barcelona)

El análisis detallado de este 'Top 10' revela un factor regulatorio crucial: ocho de estas diez poblaciones han sido declaradas oficialmente como "zonas de mercado residencial tensionado" por las respectivas autoridades autonómicas de Cataluña, Navarra y el País Vasco.

La aplicación de esta normativa autonómica conlleva la imposición de límites y topes financieros a los incrementos en los precios de los nuevos contratos de arrendamiento. Sin embargo, el informe de los expertos de Idealista advierte de un efecto secundario adverso en la práctica: la medida ha provocado como contrapartida una "importante caída" de la oferta residencial en alquiler de larga temporada, debido a que muchos propietarios han decidido retirar sus inmuebles del mercado tradicional ante la falta de seguridad jurídica, agravando de forma directa la brecha con una demanda que no ha parado de crecer.

Un día de otoño en el que los termómetros superaron los 30 grados en San Cristóbal de La Laguna / Arturo Jiménez

El fenómeno periferia: Alcobendas y La Laguna baten a las grandes capitales

El informe de los expertos del sector vuelve a plasmar a nivel estadístico una clara tendencia sociológica: los ciudadanos muestran una ligera preferencia hacia las viviendas situadas en la periferia y en localidades secundarias antes que en las masificadas capitales de provincia, buscando precios algo más competitivos o una mayor disponibilidad de metros cuadrados.

El ejemplo más evidente de este comportamiento se produce en la Comunidad de Madrid. En esta región, municipios del cinturón norte como Alcobendas (puesto 11) o San Sebastián de los Reyes (puesto 16) despiertan a día de hoy mucho más interés y registran más presión por cada anuncio publicado que la propia capital madrileña, que cae hasta la posición 28 del ranking de demanda.

Esta idéntica dinámica de descentralización y canibalización de la periferia frente al núcleo urbano principal se replica con nitidez en otras regiones del país:

Canarias: El empuje de San Cristóbal de La Laguna (13) ensombrece la demanda de su capital vecina, Santa Cruz de Tenerife (23), espoleado por el flujo constante de la comunidad estudiantil y los nuevos modelos de teletrabajo.

El empuje de ensombrece la demanda de su capital vecina, Santa Cruz de Tenerife (23), espoleado por el flujo constante de la comunidad estudiantil y los nuevos modelos de teletrabajo. Comunidad Valenciana: Localidades con un fuerte tejido industrial o residencial como Alcoy (puesto 20) o Elche (puesto 24) superan de manera notable en interés relativo a la propia ciudad de Alicante, que queda relegada a la posición 37 de la tabla.

Localidades con un fuerte tejido industrial o residencial como superan de manera notable en interés relativo a la propia ciudad de Alicante, que queda relegada a la posición 37 de la tabla. Capitales de provincia dominantes: En otras regiones, la capital sí logra retener el liderazgo provincial y concentrar el grueso de las búsquedas de los inquilinos, como ocurre con Zaragoza (12), Girona (14), Castellón de la Plana (15), Valladolid (17), Palma (18), Huelva (19), A Coruña (26) o San Sebastián (29).

Finalmente, el estudio sectorial pone el foco sobre el comportamiento de los municipios del litoral. Las localidades costeras de carácter eminentemente turístico que logran mantener una oferta amplia de viviendas destinadas al arrendamiento a largo plazo (registrando más de 300 anuncios activos en la plataforma durante el último trimestre) ganan enteros y aparecen con mucha frecuencia en la lista general. Entre ellas destacan por su volumen de búsquedas marcas turísticas tan consolidadas como Benidorm en la posición 50, Torremolinos en el puesto 56 o Fuengirola en la posición 62 de la tabla nacional.