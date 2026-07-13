Los Juegos Cabildo baten récord en Tenerife con la participación de más de 12.300 niños y niñas

Los Juegos Cabildo de Tenerife han cerrado su 39ª edición con un nuevo máximo histórico de participación. Durante la temporada 2025-2026, un total de 12.386 niños y niñas de entre 6 y 16 años tomaron parte en las actividades del programa, impulsado por el Cabildo de Tenerife a través del área de Deportes.

La iniciativa se consolida como uno de los principales programas de deporte base en Tenerife y como una de las acciones más estables de iniciación deportiva en Canarias. La edición recién finalizada se desarrolló entre los meses de octubre y junio y permitió acercar la actividad física a miles de familias en distintos puntos de la Isla.

La consejera insular de Deportes, Yolanda Moliné, destaca que los Juegos Cabildo son una puerta de entrada al deporte para miles de escolares y una herramienta para promover hábitos de vida saludables, además de valores como el esfuerzo, el compañerismo y el respeto.

Una edición con 29 disciplinas deportivas

El programa incluyó este curso un total de 29 modalidades. Entre ellas figuraron ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, béisbol, bola canaria, campo a través, ciclismo, frontenis, fútbol sala, gimnasia rítmica, judo, lucha canaria, natación, natación artística, orientación, patinaje artístico, patinaje freestyle, rugby, salvamento, surf, taekwondo, tenis de mesa, triatlón, voleibol, vóley-playa, vela y waterpolo.

La variedad de disciplinas permitió que los participantes pudieran iniciarse en deportes individuales, colectivos, acuáticos, tradicionales y de contacto. Esta diversidad es una de las claves del programa, que busca que cada menor pueda encontrar una actividad adaptada a sus intereses y capacidades.

244 competiciones en 28 municipios

A lo largo de la temporada se celebraron 244 competiciones, distribuidas en 37 jornadas. La mayor parte de la actividad se desarrolló durante los fines de semana, lo que facilitó la participación de las familias y de los clubes implicados.

Las pruebas y encuentros se repartieron por 28 municipios de Tenerife, un dato que refuerza el carácter insular del programa. El objetivo es que la práctica deportiva no se concentre únicamente en las grandes zonas urbanas, sino que llegue también a los distintos núcleos del territorio.

Los Juegos Cabildo forman parte del eje Personas Activas del plan estratégico insular Tenerife Activa, con el que el Cabildo pretende fomentar la actividad física en distintas edades y contextos. Dentro de ese marco, el programa escolar se mantiene como una de las acciones más reconocidas por su continuidad y alcance.

Más de 51.000 usos durante la temporada

La edición 2025-2026 registró además 51.490 usos, lo que supone un incremento de 5.472 respecto a la temporada anterior. La cifra refleja el volumen de participación acumulada en las distintas jornadas, competiciones y modalidades celebradas durante el curso.

También aumentó el número total de deportistas. En comparación con la edición previa, participaron 809 niños y niñas más, hasta alcanzar los 12.386 inscritos. Este crecimiento permite al Cabildo hablar de un nuevo récord en un programa que cumplirá 40 años en la temporada 2026-2027.

La participación femenina supera de nuevo a la masculina

Uno de los datos más relevantes de esta edición es la consolidación de la participación femenina. Por tercer año consecutivo, las niñas superaron a los niños en número de participantes.

En concreto, la participación femenina representó el 58,02% del total, frente al 41,98% de participación masculina. Para el área de Deportes, esta tendencia confirma el creciente protagonismo de las mujeres en el deporte base tinerfeño y refuerza la necesidad de seguir impulsando el acceso igualitario a la actividad física.

Moliné señala que estos resultados animan a continuar trabajando para que todos los niños y niñas de Tenerife puedan practicar deporte en igualdad de oportunidades, con independencia del municipio en el que vivan o de la disciplina que quieran desarrollar.

Deporte, salud y educación en valores

Más allá de las cifras, el Cabildo subraya el valor educativo de los Juegos. El programa no se plantea solo como una competición, sino como una vía para fomentar la salud, la convivencia y la cohesión social a través del deporte.

La consejera insular agradece la implicación de las familias, federaciones, clubes, escuelas municipales y ayuntamientos que participan en la organización de cada jornada. También destaca el trabajo de las personas que hacen posible que el programa siga siendo una referencia para el deporte base casi cuatro décadas después de su creación.

La próxima temporada tendrá un componente especial: los Juegos Cabildo cumplirán 40 años, una efeméride que llegará después de cerrar el curso con sus mejores datos de participación.