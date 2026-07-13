Fraga aspira por decimoprimera vez a la Alcaldía de Adeje tras superar un preinfarto

El pasado 9 de marzo, José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, regresó a casa de un acto institucional y sintió un fuerte dolor en el pecho. En el hospital le diagnosticaron un preinfarto. Rápidamente le hicieron un cateterismo y a la semana lo operaron a corazón abierto para colocarle un bypass, una cirugía para desbloquear la arteria obstruida. Fraga se acaba de reincorporar a pleno rendimiento tras cuatro meses de convalecencia y la evolución satisfactoria del grave problema de salud lo ha llevado a tomar una decisión sobre su futuro político a sus 79 años: volverá a ser el candidato del PSOE por decimoprimera vez a la Alcaldía de Adeje en las elecciones previstas para mayo del próximo año.

«Me encuentro mucho mejor y me veo con fuerzas para seguir siendo alcalde otro mandato más», asegura Fraga, que lleva 39 años seguidos al frente del Ayuntamiento tras acceder al poder por primera vez en 1987. Es el segundo político que más tiempo ha permanecido con el bastón de mando de un consistorio en Tenerife después de Ignacio Rodríguez, también del PSOE, que acumula 43 años como máximo responsable del Ayuntamiento de La Matanza y que como Fraga también quiere repetir como candidato en 2027.

«No llegué a perder el conocimiento», rememora José Miguel Fraga. Era la primera vez que le ocurría algo así y admite que algo ha cambiado en su forma de ver las cosas durante todo el proceso de recuperación. «Te das cuenta de que la vida es más precaria de lo que uno piensa, de que todo puede acabarse en cualquier momento», admite. Fue todo muy rápido. «No contemplas lo frágil que es el ser humano hasta que ocurre algo grave como lo que me pasó a mí», reflexiona, para admitir que tenía un alto riesgo. Fue fumador –«lo dejé, volví y he vuelto a dejarlo; es difícil salir del tabaco»– y a eso se une el estrés que supone llevar las riendas de una Alcaldía.

Fraga, en un acto reciente tras su reincorporación. / E. D.

La operación duró seis horas. Se saldó de forma satisfactoria. La dirigieron los doctores Federico Paredes y José Hernández. Se realizó en Hospiten Sur, un centro privado al que tiene acceso gracias al seguro que le corresponde por tener plaza de profesor en la educación pública, en concreto de Filosofía y Letras. Ejerció de hecho la docencia en varios institutos de Tenerife y La Palma hasta que en las elecciones locales de 1987 emprendió una fulgurante carrera política que lo ha convertido uno de los principales líderes de la historia de la Isla.

Con 79 años, el líder del PSOE acaba de regresar a su actividad como regidor tras cuatro meses de convalecencia

No solo ha gobernado durante diez mandatos consecutivos Adeje, un municipio de más de 50.000 habitantes y uno de los principales motores económicos de Tenerife, sino que además lo ha hecho de forma incontestable. Tras ejercer como portavoz de la oposición en el consistorio adejero entre 1983 y 1987, solo en su estreno como alcalde tras las elecciones de 1987 necesitó pactar con el ya desaparecido CDS. A partir de ahí todo han sido mayorías absolutas. El rodillo Fraga alcanzó su máxima expresión en las elecciones de 2003: logró más del 75% de los votos y 17 de 21 concejales, uno de los mejores resultados municipales de la historia democrática de Canarias y España.

Una figura insular relevante

José Miguel Rodríguez Fraga se ha consolidado como una de las figuras más relevantes de la política municipal canaria. Nacido en Vilaflor de Chasna en 1947 y licenciado en Filosofía por la Universidad de La Laguna, inició su carrera profesional como profesor de enseñanza secundaria antes de dar el salto a la política durante los primeros años de la democracia.

Durante nueve de los últimos diez mandatos, José Miguel Rodríguez Fraga ha gobernado con mayoría absoluta

Durante sus mandatos, Adeje ha experimentado una profunda transformación económica, social y urbanística. Bajo su liderazgo se consolidó el desarrollo de Costa Adeje como uno de los principales destinos turísticos de Europa, atrayendo inversiones hoteleras de alto nivel y favoreciendo la creación de empleo. Paralelamente, el municipio ha ampliado sus infraestructuras, equipamientos deportivos, culturales y educativos, al tiempo que ha reforzado los servicios públicos y la proyección internacional de la marca Adeje.

La trayectoria de Rodríguez Fraga también ha trascendido el ámbito municipal. Ha desempeñado responsabilidades dentro del PSOE, tanto en Canarias como a nivel federal, y ha participado activamente en organismos relacionados con el municipalismo y el turismo. Su experiencia lo ha convertido en una voz habitual en los debates sobre el modelo turístico y el desarrollo local, defendiendo la necesidad de que el crecimiento económico revierta en una mayor calidad de vida para la ciudadanía.

Partidarios y detractores

José Miguel Rodríguez Fraga continúa al frente del Ayuntamiento de Adeje y sigue siendo una de las figuras más influyentes de la política canaria. Sus partidarios destacan su papel decisivo en la modernización del municipio, mientras que sus detractores cuestionan la prolongada permanencia en el poder y la excesiva expansión urbanística, que ha ocupado importantes extensiones de territorio en parajes sobre todo costeros.

Muy recuperado, agradecido por el trato de la plantilla del hospital y orgulloso de la profesionalidad del personal sanitario tinerfeño, Fraga refrenda que está siguiendo los consejos de los médicos, aparte de la medicación: una vida más sana y con menos estrés. Lo más complicado, reconoce, va a ser lo segundo. Pero subraya que se siente con fuerzas para afrontar el decimoprimer mandato como alcalde, para lo que tiene muchas posibilidades visto su recorrido electoral.

José Miguel Rodríguez Fraga, en una imagen de archivo de una entrevista en ELDÍA. / María Pisaca

El reto que se plantea es «completar el proceso de modernización de Adeje». «Primero transformamos el municipio, desplegando los servicios, los equipamientos y las infraestructuras que necesitaban los vecinos para facilitar su vida, y ahora falta completar el ciclo adaptando Adeje a las nuevas exigencias», remarca. Entre los objetivos prioriza la vivienda, la atención social –especialmente hacia las personas vulnerables–, la calidad turística, la adaptación a las mejoras tecnológicas y el refuerzo de las dotaciones y las actividades culturales. «Todavía queda mucho por hacer y creo que sigo estando preparado para liderar este proceso», concluye José Miguel Rodríguez Fraga.