La DGT lo confirma: multa de 200 euros por este error en un cruce que muchos conductores tinerfeños cometen a diario sin saberlo

A diario miles de conductores utilizan el vehículo como medio de transporte para acudir al trabajo. También, con la llegada del verano la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de 100 millones de desplazamientos por carreteras, lo que ha llevado al organismo a concienciar a los conductores sobre conductas habituales al volante que puede acarrear sanciones económicas.

Hay maniobras que generan dudas entre los conductores y muchos de ellos, ante la duda, toman la decisión incorrecta, una decisión que puede perjudicar la seguridad vial. Un de las más comunes es en los cruces, cuando el conductor se ve obligado a detener el vehículo sobre una cuadrícula amarilla pintada en el asfalto por la congestión del tráfico.

El Reglamento lo deja claro a los conductores

El artículo 59 del Reglamento General de Circulación recoge que "aun cuando goce de prioridad de paso, ningún conductor deberá penetrar con su vehículo en una intersección o en un paso para peatones o para ciclistas si la situación de la circulación es tal que, previsiblemente, pueda quedar detenido de forma que impida u obstruya la circulación transversal".

En algunas intersecciones, los conductores pueden encontrarse con la conocida como cuadrícula M-7.10. La normativa recuerda que está señalización prohíbe la entrada a la intersección siempre que el conductor corra el peligro de quedarse bloqueado, aunque el semáforo esté en verde o tenga prioridad de paso respecto al resto de vehículos.

Multas de hasta 200 euros

Tráfico recuerda que invadir una intersección cuando no se pueda atravesar por completo y el conductor acabe obstaculizando el paso del resto de vehículos se considera una infracción grave que acarrear una sanción de 200 euros.

El principal objetivo es concienciar a los conductores y evitar que un coche quede inmovilizado y bloquee el paso del resto de usuarios, aumentando así el riesgo de sufrir un accidente de tráfico.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico / E.D

Cómo deben actuar los conductores si se han quedado en la intersección

Según el RGC, "todo conductor que tenga detenido su vehículo en una intersección regulada por semáforo y su situación constituya obstáculo para la circulación deberá salir de aquella sin esperar a que se permita la circulación en la dirección que se propone tomar, siempre que al hacerlo no entorpezca la marcha de los demás usuarios que avancen en el sentido permitido".

Si el conductor termina detenido sobre la cuadrícula debe abandonar la intersección en cuanto sea posible. Una maniobra que nunca debe utilizar es la marcha atrás, ya que esta solo está permitida en situaciones muy concretas en la normativa.

El conductor debe avanzar hacia un carril libre o una zona en la que no obstaculice el tráfico.

La DGT insiste en que la mejor forma de evitar esta situación es no acceder al cruce si no existe espacio suficiente para atravesarlo completamente, aunque el semáforo permita el paso. Esperar a que mejore la fluidez del tráfico, reduce el riesgo de bloquear la circulación del resto de usuarios y evita a los conductores sanciones económicas elevadas.