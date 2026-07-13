El Cook Music Fest saca a la venta 200 entradas sorpresa para ver a Don Omar tras agotarse el aforo

Una oportunidad de oro de última hora para los amantes de la música urbana en Canarias. La organización del Tenerife Cook Music Fest ha anunciado el lanzamiento por sorpresa de una remesa de 200 nuevas entradas para la jornada de este próximo 16 de julio, un día que colgó el cartel de "todo vendido" hace ya varios meses.

Estas codiciadas localidades, que proceden del proceso de devolución habilitado recientemente por el festival, se pondrán a la venta este mismo lunes, 13 de julio, a partir de las 12:00 horas. La compra se podrá realizar únicamente a través de la página web oficial del evento, cookmusicfest.es. Al tratarse de un número tan reducido de tickets, los promotores advierten de que lo más probable es que vuelen en cuestión de minutos.

'Urban Mood':la noche más deseada en la Zona Portuaria

El motivo de que el aforo se agote con tanta rapidez reside en el potentísimo cartel de la noche inaugural de esta quinta edición. Bajo el lema Urban Mood, el escenario de la Zona Portuaria de Santa Cruz de Tenerife vibrará con los grandes referentes del reguetón y el género urbano internacional: Don Omar, Myke Towers, Farruko e Ivy Queen.

Será el pistoletazo de salida para el mayor evento privado celebrado en todo el Archipiélago, una cita musical masiva que prevé congregar a más de 100.000 asistentes a lo largo de sus tres días de duración.

Myke Towers. / E. D.

Aún quedan entradas para Chayanne y Elvis Crespo

Mientras la jornada urbana vive su recta final de taquilla, las entradas para las otras dos grandes noches temáticas del festival continúan disponibles en la plataforma oficial del evento para aquellos rezagados que no quieran perderse la cita: