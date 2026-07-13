El Ballet Nacional de España regresa a Auditorio de Tenerife tras 16 años con 'Afanador'

El Auditorio de Tenerife ha puesto ya a la venta las entradas de las dos funciones que ofrecerá el Ballet Nacional de España (BNE) con su trabajo Afanador, que se podrá ver los días 5 (19:30 horas) y 6 de septiembre (18:00 horas) en la Sala Sinfónica y supone el comienzo de la nueva temporada del recinto cultural insular. Los detalles fueron ofrecidos por el consejero de Cultura, José Carlos Acha, y el director artístico del Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero.

Para Acha, “es un placer iniciar la temporada 26-27 con un gran espectáculo como este, con nueve premios en su palmarés, y que supone el regreso del BNE al Auditorio de Tenerife después de 16 años, cuando estuvo, también en la Sala Sinfónica, con El café de las chinitas”. “Esta maravilla la vamos a tener en el Auditorio de Tenerife con precios muy asequibles: 15 euros la entrada general y 5 euros para los menores de 30 años”, destacó José Carlos Acha. “El espectáculo está inspirado en dos catálogos fotográficos de Ruven Afanador (Colombia, 1959), un apasionado del flamenco, así que les espera una experiencia efímera, por ser danza, y plástica de primer nivel con 39 bailarines en escena”, adelantó el consejero.

José Luis Rivero comentó que “Auditorio de Tenerife, desde su creación, siempre ha apostado por la danza como discurso escénico y abrimos temporada con ella, como en los últimos años, en este caso con vocación de continuidad con el actual Mapas que estamos viviendo”. “Se trata de una de las más importantes piezas coreográficas compuesta en España y la de mayor proyección internacional del Ballet Nacional”, comentó Rivero, quien agradeció especialmente “a Rubén Olmo, director del BNE, por facilitar que la pieza viaje a Canarias porque su complejidad técnica posiciona a Auditorio de Tenerife como espacio capaz de albergar este tipo de producciones”. De hecho, Rivero destacó el trabajo coreográfico expresionista, “que busca imágenes que se graben en la retina, con un muestrario de la complejidad técnica que no se oculta, sino que está a la vista, en el escenario”.

Una escena de Afanador. / E. D.

Marcos Morau, director artístico de la pieza, reconoce que este espectáculo surge de la inspiración que tiene de los libros Ángel gitano y Mil besos y las sesiones fotográficas de Ruven Afanador, quien -según el coreógrafo- observa el flamenco a través de una lente deformante, hecha de sueño, deseo y memoria. Asimismo considera que la mirada surrealista del fotógrafo colombiano sobre el flamenco es muy parecida a la que él ha desarrollado en sus años al frente de la compañía La Veronal. Para el dramaturgo de esta pieza, Roberto Fratini, considera que este trabajo pretende reflejar la mirada que tienen de Ruven Afanador cuando contempla sus modelos.

Espectáculo multipremiado

Con un total de nueve galardones recogidos entre el 2024 y el 2025, el espectáculo Afanador se ha convertido en un referente actual de la danza española, marcando sin duda un antes y un después en el Ballet Nacional de España. En los Premios Godot 2024 consiguió alzarse con el galardón a Mejor coreografía de danza española y flamenco, y en la Crítica de las Artes Escénicas 2024 de Cataluña logró el premio a Mejor coreografía, ambos para Marcos Morau, Shay Partush, Jon López y Miguel Ángel Corbacho.

En la edición 2025 de los Premios Max, Afanador logró cinco galardones: Mejor espectáculo de danza, Mejor dirección de escena para Marcos Morau, Mejor diseño de iluminación para Bernat Jansá, Mejor diseño de vestuario para Silvia Delagneau y Mejor composición musical para espectáculo escénico para Juan Cristóbal Saavedra, Enrique Bermúdez, Jonathan Bermúdez, Gabriel Georgio González y Roberto Vozmediano. En los Premios Talía concedidos por la Academia de las Artes Escénicas de España otorgaron los premios de Mejor espectáculo de danza y Mejor coreografía.

Ballet Nacional de España

El Ballet Nacional de España, dirigido por Rubén Olmo desde septiembre de 2019, es la compañía pública referente de la danza española desde que se fundó en 1978 bajo el nombre de Ballet Nacional Español, con Antonio Gades como primer director. Forma parte de las unidades de producción del Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de la Música (INAEM), perteneciente al Ministerio de Cultura y Deporte.

La finalidad del BNE se centra en preservar, difundir y transmitir el rico patrimonio coreográfico español, recogiendo su pluralidad estilística y sus tradiciones, representadas por sus distintas formas: académica, estilizada, folclore, bolera y flamenco. Asimismo, trabaja para facilitar el acercamiento a nuevos públicos e impulsar su proyección nacional e internacional en un marco de plena autonomía artística y de creación.

Disponer de una programación que combine la creación con la preservación del repertorio tradicional de la danza española y la incorporación continuada de nuevas creaciones se encuentra entre las prioridades del Plan Director actual. En este sentido, el BNE ha puesto en marcha una nueva línea de creación abierta a las vanguardias y las nuevas tendencias, invitando a coreógrafos internacionales y nuevos creadores a colaborar con el BNE.

Con el fin de ampliar la difusión de la danza española, el BNE fomenta la movilidad alternando espectáculos de gran formato con producciones más ajustadas y alienta la gestión económica sostenible de todas las producciones impulsando la cooperación con otras instituciones públicas y empresas privadas.

Venta de entradas

Las entradas, a un precio de 15 euros, 5 euros para menores de 30 años, se pueden adquirir en la página web www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas y de forma telefónica llamando al 902 317 327 en el mismo horario. También hay disponibles descuentos para estudiantes, demandantes de empleo y familias numerosas.