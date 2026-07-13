Ayudas a los ayuntamientos para eliminar vestigios franquistas en el 90 aniversario del golpe de estado

El Cabildo de Tenerife destina 145.000 euros a la quinta edición de las subvenciones dirigidas a los 31ayuntamientos de la Isla para desarrollar proyectos de recuperación de la memoria histórico-democrática. La convocatoria coincide con el 90 aniversario del golpe de Estado de julio de 1936, una fecha que vuelve a situar en primer plano la necesidad de investigar lo ocurrido, reconocer a las víctimas y conservar los testimonios de una etapa cuyas huellas aún permanecen en la sociedad y en el espacio público.

Los 31 municipios tinerfeños y sus entidades públicas tienen de plazo para presentar sus solicitudes hasta el próximo 30 de agosto. Cada proyecto podrá recibir un máximo de 10.000 euros para financiar iniciativas relacionadas con la investigación, la divulgación, la conservación y la puesta en valor de la memoria democrática.

En la cuarta edición, correspondiente a 2025, en la que el Cabildo subvencionó catorce proyectos municipales repartidos por distintos puntos de Tenerife. Las iniciativas abordaron la memoria democrática tomando perspectivas muy diferentes, desde la represión política y la recuperación de testimonios hasta la vida cotidiana, la cultura popular, la literatura, la religión o el papel de las mujeres durante la dictadura.

Tenerife impulsa la memoria democrática al cumplirse 90 años del golpe de Estado

Arafo centró su propuesta en la figura de Arístides Ferrer García, mientras Vilaflor estudió el aprovechamiento forestal como forma de sustento durante el franquismo. En La Matanza, el proyecto se adentró en las voces y movimientos de la pretransición entre 1960 y 1970, y La Victoria trabajó sobre la memoria popular de la Guerra Civil y la posguerra.

El foco en la represión

Otros municipios pusieron el foco directamente en la represión. Buenavista del Norte investigó lo ocurrido entre 1936 y 1939, Arico recuperó la historia de los concejales del Frente Popular represaliados y La Orotava impulsó una exposición temporal sobre la violencia franquista en las zonas altas del municipio. Fasnia, por su parte, promovió un proyecto general de recuperación de su memoria histórica, mientras El Rosario recurrió a los recuerdos colectivos para reconstruir la Guerra Civil y la posguerra.

La convocatoria también amplió su mirada hacia aspectos sociales y culturales menos conocidos. Tegueste analizó los elementos simbólicos de las fiestas populares durante el franquismo; Candelaria, el culto a la Virgen entre 1939 y 1975, y Los Silos propuso un recorrido por el antes y el después de 1936 a través de la literatura.

Un fotograma del documental "Los rojos de San Andrés" / E.D.

Güímar recuperó la memoria de la vida comunitaria de las mujeres entre 1950 y 1970, mientras Icod de los Vinos apostó por el formato pódcast para difundir la memoria histórico-democrática del municipio.

'Los rojos de San Andrés'

Uno de los ejemplos del alcance que puede tener este tipo de financiación es Los rojos de San Andrés y la represión franquista, una producción impulsada en la segunda edición de las ayudas, en 2023, a través del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

El cineasta Raúl Jiménez Pastor (La Laguna, 1973) presentó una propuesta que se desarrolló durante varios meses en forma de taller de cine colectivo, con la participación de vecinos y entidades como la Asociación de Vecinos El Pescador y el CD San Andrés.

“Me marcó en lo personal y aprendí mucho; por ejemplo, cómo entrarle a la gente, sobre todo a los mayores, para que tuvieran confianza al hablar”, recuerda Jiménez. El cineasta calcula que el trabajo se prolongó durante tres o cuatro meses, además del tiempo dedicado posteriormente al montaje, y subraya el vínculo que creó con los participantes. “Hoy me siento muy querido allí”, afirma.

Un año especialmente simbólico

La nueva convocatoria se abre en un año especialmente simbólico. Este sábado, 18 de julio, se cumplen 90 años del golpe de Estado de 1936, una efeméride que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife vinculará al recuerdo de una de sus primeras víctimas en la Isla, Francisco Muñoz Serrano, cabo de la Guardia de Asalto abatido durante las primeras horas de la sublevación militar.

El aniversario coincide, además, con la controversia sobre el futuro del monumento de Juan de Ávalos situado en la Rambla de Santa Cruz, tradicionalmente identificado con la exaltación de Franco.

El debate sobre su retirada o resignificación vuelve a poner de manifiesto las distintas posiciones sobre cómo actuar ante los símbolos heredados de la dictadura.

La apertura de las ayudas, el homenaje a Francisco Muñoz Serrano y la discusión sobre el monumento confluyen así en un mismo aniversario. Noventa años después del golpe, Tenerife continúa decidiendo cómo investigar ese pasado, cómo reconocer a sus víctimas y qué hacer con las huellas que la dictadura dejó en sus pueblos, en sus barrios y en sus calles.