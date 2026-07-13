Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeSeguridad privada en Santa CruzTerremoto en CanariasAitor Sanz - CD TenerifeBonos ConsumoMural de Quevedo
instagramlinkedin

Sector Primario

Ayuda a un sector en crisis en Tenerife: 1,5 millones para alimentar el ganado

La línea de asubvención tene como objetivo aliviar los costes de producción y garantizar el mantenimiento de más de 200 puestos de trabajo

Valentín Gnzález

Valentín Gnzález / E.D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Domingo Méndez

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife, a través de la consejería de Sector Primario, apoya a la ganadería de la Isla, con una línea de ayudas destinada a gastos de alimentación de las especies de ovino, vacuno, porcino, cunícola y avícola, con una dotación de 1,5 millones de euros.

Las subvenciones están dirigidas, de forma específica, a los titulares de explotaciones de sectores “clave para el abastecimiento del mercado local y el sostenimiento del paisaje rural de Tenerife”. La evolución de los datos demuestra un incremento progresivo en el número de beneficiarios reales pasando de 198 en 2024 a las 207 explotaciones ganaderas en 2026.

El consejero de Sector Primario, Valentín González, pone de manifiesto que “con esta medida, buscamos aliviar las consecuencias de los elevados costes de los insumos a los ganaderos de la isla”.

Pastor con su ganado en una feria celebrada en El Rosario

Pastor con su ganado en una feria celebrada en El Rosario / María Pisaca

Necesario ante un escenario complejo

González incide en que “se trata de una iniciativa necesaria ante el escenario complejo al que se enfrentan los ganaderos tinerfeños ante los costes de producción, puesta en marcha con el objetivo de que el sector primario mantenga su actividad, protegiendo tanto los puestos de trabajo que genera como la soberanía alimentaria de Tenerife”.

Noticias relacionadas

El consejero de Sector Primario concluye que “la comparativa con ejercicios anteriores nos indica que el sector se está estabilizando, concentrando un mayor número de Unidades de Ganado Mayor (UGM), con explotaciones que están cada vez más tecnificadas y con una mayor capacidad productiva”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Al descubierto el misterio de las excomponentes de Nueva Línea
  2. El bar de Tenerife que conquista con una de las carnes de cabra más famosas de la isla: siempre está lleno
  3. «Escuché su voz diciéndome que no me rindiera»
  4. El guachinche de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria este verano por su comida casera y precios económicos
  5. Una mujer de 80 años es hospitalizada tras el incendio de una vivienda en el sur de Tenerife que obligó a evacuar el edificio
  6. La taberna de Tenerife que conquista con sus elaboraciones y trato cercano: la tortilla de aguacate es obligatoria
  7. Con cascadas y especies endémicas: la playa artificial de Tenerife que diseñó César Manrique
  8. El guachinche de Tenerife donde la carne de cabra es la gran protagonista y la gastronomía canaria se disfruta a precios económicos

La Universidad de La Laguna e Imetisa unen fuerzas para potenciar la investigación médica con la creación de dos nuevas cátedras

La Universidad de La Laguna e Imetisa unen fuerzas para potenciar la investigación médica con la creación de dos nuevas cátedras

Ayuda a un sector en crisis en Tenerife: 1,5 millones para alimentar el ganado

Ayuda a un sector en crisis en Tenerife: 1,5 millones para alimentar el ganado

Ayudas a los ayuntamientos para eliminar vestigios franquistas en el 90 aniversario del golpe de estado

Ayudas a los ayuntamientos para eliminar vestigios franquistas en el 90 aniversario del golpe de estado

Aumenta la presencia de la mujer en los Juegos Cabildo

Aumenta la presencia de la mujer en los Juegos Cabildo

Puerto de la Cruz revive este martes su cita más multitudinaria con la Virgen del Carmen

Puerto de la Cruz revive este martes su cita más multitudinaria con la Virgen del Carmen

Nace la Entidad Urbanística del Polígono Industrial de Güímar

Nace la Entidad Urbanística del Polígono Industrial de Güímar

Llega la TLP Tenerife: todo lo que debes saber para disfrutar al máximo de la semana más tecnológica del año

Llega la TLP Tenerife: todo lo que debes saber para disfrutar al máximo de la semana más tecnológica del año

El Recinto Ferial de Tenerife instalará pantallas gigantes para ver el España-Francia del Mundial

El Recinto Ferial de Tenerife instalará pantallas gigantes para ver el España-Francia del Mundial
Tracking Pixel Contents