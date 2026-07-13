Ayuda a un sector en crisis en Tenerife: 1,5 millones para alimentar el ganado

El Cabildo de Tenerife, a través de la consejería de Sector Primario, apoya a la ganadería de la Isla, con una línea de ayudas destinada a gastos de alimentación de las especies de ovino, vacuno, porcino, cunícola y avícola, con una dotación de 1,5 millones de euros.

Las subvenciones están dirigidas, de forma específica, a los titulares de explotaciones de sectores “clave para el abastecimiento del mercado local y el sostenimiento del paisaje rural de Tenerife”. La evolución de los datos demuestra un incremento progresivo en el número de beneficiarios reales pasando de 198 en 2024 a las 207 explotaciones ganaderas en 2026.

El consejero de Sector Primario, Valentín González, pone de manifiesto que “con esta medida, buscamos aliviar las consecuencias de los elevados costes de los insumos a los ganaderos de la isla”.

Pastor con su ganado en una feria celebrada en El Rosario / María Pisaca

Necesario ante un escenario complejo

González incide en que “se trata de una iniciativa necesaria ante el escenario complejo al que se enfrentan los ganaderos tinerfeños ante los costes de producción, puesta en marcha con el objetivo de que el sector primario mantenga su actividad, protegiendo tanto los puestos de trabajo que genera como la soberanía alimentaria de Tenerife”.

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El consejero de Sector Primario concluye que “la comparativa con ejercicios anteriores nos indica que el sector se está estabilizando, concentrando un mayor número de Unidades de Ganado Mayor (UGM), con explotaciones que están cada vez más tecnificadas y con una mayor capacidad productiva”.