Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeSeguridad privada en Santa CruzTerremoto en CanariasAitor Sanz - CD TenerifeBonos ConsumoMural de Quevedo
instagramlinkedin

Ocio

Aumenta la presencia de la mujer en los Juegos Cabildo

El programa insignia del deporte base de la Corporación insular bate récord de participantes con más de 12.000 jóvenes

Niños participantes en la competición de Natación de los Juegos Cabildo 2026

Niños participantes en la competición de Natación de los Juegos Cabildo 2026 / E.D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Domingo Méndez

Santa Cruz de Tenerife

Los Juegos Cabildo de Tenerife cerraron su 39ª edición con un récord de 12.386 participantes, 809 más que en la temporada anterior. El programa, dirigido a niños y niñas de entre 6 y 16 años, se consolida como una de las principales iniciativas de deporte base de la Isla.

La edición 2025-2026 reunió 29 disciplinas, desde atletismo, baloncesto o lucha canaria hasta surf, vela, waterpolo y patinaje freestyle. Entre octubre y junio se celebraron 244 competiciones en 37 jornadas, repartidas por 28 municipios.

Momento de la clausura de uno de los deportes naúticos de los

Momento de la clausura de uno de los deportes naúticos de los Juegos Cabildo / E.D.

El programa acumuló además 51.490 usos, 5.472 más que el curso precedente. Por tercer año consecutivo, la participación femenina superó a la masculina: las niñas representaron el 58,02% del total, frente al 41,98% de los niños.

La puerta de entrada al deporte

La consejera insular de Deportes, Yolanda Moliné, destacó que los Juegos Cabildo “representan una puerta de entrada al deporte para miles de niños y niñas” y subrayó su papel en la transmisión de valores como el esfuerzo, el respeto y el compañerismo. La próxima edición coincidirá con el 40 aniversario del programa.

La edición 2025-2026 se desarrolló entre los meses de octubre y junio, abarcando un total de 29 disciplinas deportivas: ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, béisbol, bola canaria, campo a través, ciclismo, frontenis, fútbol sala, gimnasia rítmica, judo, lucha canaria, natación, natación artística, orientación, patinaje artístico, patinaje freestyle, rugby, salvamento, surf, taekwondo, tenis de mesa, triatlón, voleibol, vóley-playa, vela y waterpolo.

A lo largo de la temporada se celebraron 244 competiciones distribuidas en 37 jornadas, desarrolladas mayoritariamente durante los fines de semana y repartidas por 28 municipios de la Isla, lo que permitió acercar la práctica deportiva a miles de familias de todo el territorio insular.

Noticias relacionadas y más

Los Juegos Cabildo registraron además 51.490 usos, una cifra que supone un incremento de 5.472 con respecto a la edición anterior. Del mismo modo, la participación aumentó en 809 deportistas respecto a la temporada precedente, alcanzando los 12.386 participantes y estableciendo un nuevo máximo histórico para el programa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Al descubierto el misterio de las excomponentes de Nueva Línea
  2. El bar de Tenerife que conquista con una de las carnes de cabra más famosas de la isla: siempre está lleno
  3. «Escuché su voz diciéndome que no me rindiera»
  4. El guachinche de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria este verano por su comida casera y precios económicos
  5. Una mujer de 80 años es hospitalizada tras el incendio de una vivienda en el sur de Tenerife que obligó a evacuar el edificio
  6. La taberna de Tenerife que conquista con sus elaboraciones y trato cercano: la tortilla de aguacate es obligatoria
  7. Con cascadas y especies endémicas: la playa artificial de Tenerife que diseñó César Manrique
  8. El guachinche de Tenerife donde la carne de cabra es la gran protagonista y la gastronomía canaria se disfruta a precios económicos

Ayudas a los ayuntamientos para eliminar vestigios franquistas en el 90 aniversario del golpe de estado

Ayudas a los ayuntamientos para eliminar vestigios franquistas en el 90 aniversario del golpe de estado

Aumenta la presencia de la mujer en los Juegos Cabildo

Aumenta la presencia de la mujer en los Juegos Cabildo

Puerto de la Cruz revive este martes su cita más multitudinaria con la Virgen del Carmen

Puerto de la Cruz revive este martes su cita más multitudinaria con la Virgen del Carmen

Nace la Entidad Urbanística del Polígono Industrial de Güímar

Nace la Entidad Urbanística del Polígono Industrial de Güímar

Llega la TLP Tenerife: todo lo que debes saber para disfrutar al máximo de la semana más tecnológica del año

Llega la TLP Tenerife: todo lo que debes saber para disfrutar al máximo de la semana más tecnológica del año

El Recinto Ferial de Tenerife instalará pantallas gigantes para ver el España-Francia del Mundial

El Recinto Ferial de Tenerife instalará pantallas gigantes para ver el España-Francia del Mundial

Shania Gil rompe su silencio tras tatuar a las exintegrantes de Nueva Línea: "El director me obligó a borrar el vídeo"

El Ballet Nacional de España regresa a Auditorio de Tenerife tras 16 años con 'Afanador'

El Ballet Nacional de España regresa a Auditorio de Tenerife tras 16 años con 'Afanador'
Tracking Pixel Contents