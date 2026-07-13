Aumenta la presencia de la mujer en los Juegos Cabildo

Los Juegos Cabildo de Tenerife cerraron su 39ª edición con un récord de 12.386 participantes, 809 más que en la temporada anterior. El programa, dirigido a niños y niñas de entre 6 y 16 años, se consolida como una de las principales iniciativas de deporte base de la Isla.

La edición 2025-2026 reunió 29 disciplinas, desde atletismo, baloncesto o lucha canaria hasta surf, vela, waterpolo y patinaje freestyle. Entre octubre y junio se celebraron 244 competiciones en 37 jornadas, repartidas por 28 municipios.

Momento de la clausura de uno de los deportes naúticos de los Juegos Cabildo / E.D.

El programa acumuló además 51.490 usos, 5.472 más que el curso precedente. Por tercer año consecutivo, la participación femenina superó a la masculina: las niñas representaron el 58,02% del total, frente al 41,98% de los niños.

La puerta de entrada al deporte

La consejera insular de Deportes, Yolanda Moliné, destacó que los Juegos Cabildo “representan una puerta de entrada al deporte para miles de niños y niñas” y subrayó su papel en la transmisión de valores como el esfuerzo, el respeto y el compañerismo. La próxima edición coincidirá con el 40 aniversario del programa.

La edición 2025-2026 se desarrolló entre los meses de octubre y junio, abarcando un total de 29 disciplinas deportivas: ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, béisbol, bola canaria, campo a través, ciclismo, frontenis, fútbol sala, gimnasia rítmica, judo, lucha canaria, natación, natación artística, orientación, patinaje artístico, patinaje freestyle, rugby, salvamento, surf, taekwondo, tenis de mesa, triatlón, voleibol, vóley-playa, vela y waterpolo.

A lo largo de la temporada se celebraron 244 competiciones distribuidas en 37 jornadas, desarrolladas mayoritariamente durante los fines de semana y repartidas por 28 municipios de la Isla, lo que permitió acercar la práctica deportiva a miles de familias de todo el territorio insular.

Los Juegos Cabildo registraron además 51.490 usos, una cifra que supone un incremento de 5.472 con respecto a la edición anterior. Del mismo modo, la participación aumentó en 809 deportistas respecto a la temporada precedente, alcanzando los 12.386 participantes y estableciendo un nuevo máximo histórico para el programa.