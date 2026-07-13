Agotadas en 10 minutos las entradas para ver a Don Omar en Tenerife
El artista lidera el cartel de este jueves junto a Myke Towers, Farruko e Ivy Queen
Las 200 nuevas entradas que el Tenerife Cook Music Fest puso a la venta este lunes para ver a Don Omar se han agotado en apenas 10 minutos.
El artista reguetonero lidera el cartel de la cita del jueves, siendo uno de los que más seguidores atrae, como ya se demostró cuando se confirmó su participación y también agotó las entradas en tiempo récord. Además de Don Omar, en dicha jornada actuarán Myke Towers, Farruko e Ivy Queen.
En esta ocasión, las entradas fueron puestas a la venta a mediodía y poco después la organización anunció el 'sold out'.
Horario de las actuaciones
Los horarios de las actuaciones para los tres días del festival son:
Jueves 16 - Urban Mood
- 18:15 horas - Farruko
- 20:05 horas - Ivy Queen
- 22:00 horas - Don Omar
- 23:45 horas - Myke Towers
Viernes 17 - Latin Mood
- 17:30 horas - Emily Estefan
- 19:00 horas - Greeicy
- 20:30 horas - Olga Tañón
- 22:30 horas - Chayanne
- 00:30 horas - Gente de Zona
Sábado 18 - Tropical Mood
- 17:00 horas - Tito Nieves
- 19:00 horas - Luis Enrique
- 21:00 horas - Sergio Vargas
- 23:00 horas - Elvis Crespo
- 01:00 horas - Hermanos Rosario
Prevalidación de entradas
Para asistir al festival, la organización ha informado de que es necesario realizar la prevalidación de entrada, al igual que en años anteriores, de tal manera que se cambiarán por una pulsera con un código que será el que permita el acceso al recinto.
Las entradas podrán prevalidarse desde este miércoles en la Plaza de España y, a partir del jueves, también en el Auditorio de Tenerife:
Plaza de España
- Miércoles, de 16:00 a 22:30 horas
- Jueves, de 10:00 a 23:00 horas
- Viernes, de 12:00 a 23:00 horas
- Sábado, de 14:00 a 23:00 horas
Auditorio de Tenerife
- Jueves, de 10:00 a 23:00 horas
- Viernes, de 12:00 a 23:00 horas
- Sábado, de 14:00 a 23:00 horas
Hay que tener en cuenta que el Tenerife Cook Music Fest está enviando correos a los compradores de entradas para que reserven turno para canjear su entrada por la pulsera oficial, con el objetivo de evitar colas en los accesos.
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