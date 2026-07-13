Agotadas en 10 minutos las entradas para ver a Don Omar en Tenerife

Las 200 nuevas entradas que el Tenerife Cook Music Fest puso a la venta este lunes para ver a Don Omar se han agotado en apenas 10 minutos.

El artista reguetonero lidera el cartel de la cita del jueves, siendo uno de los que más seguidores atrae, como ya se demostró cuando se confirmó su participación y también agotó las entradas en tiempo récord. Además de Don Omar, en dicha jornada actuarán Myke Towers, Farruko e Ivy Queen.

En esta ocasión, las entradas fueron puestas a la venta a mediodía y poco después la organización anunció el 'sold out'.

Anuncio de las entradas agotadas. / E. D.

Horario de las actuaciones

Los horarios de las actuaciones para los tres días del festival son:

Jueves 16 - Urban Mood

18:15 horas - Farruko

20:05 horas - Ivy Queen

22:00 horas - Don Omar

23:45 horas - Myke Towers

Viernes 17 - Latin Mood

17:30 horas - Emily Estefan

19:00 horas - Greeicy

20:30 horas - Olga Tañón

22:30 horas - Chayanne

00:30 horas - Gente de Zona

Sábado 18 - Tropical Mood

17:00 horas - Tito Nieves

19:00 horas - Luis Enrique

21:00 horas - Sergio Vargas

23:00 horas - Elvis Crespo

01:00 horas - Hermanos Rosario

Prevalidación de entradas

Para asistir al festival, la organización ha informado de que es necesario realizar la prevalidación de entrada, al igual que en años anteriores, de tal manera que se cambiarán por una pulsera con un código que será el que permita el acceso al recinto.

Las entradas podrán prevalidarse desde este miércoles en la Plaza de España y, a partir del jueves, también en el Auditorio de Tenerife:

Plaza de España

Miércoles, de 16:00 a 22:30 horas

Jueves, de 10:00 a 23:00 horas

Viernes, de 12:00 a 23:00 horas

Sábado, de 14:00 a 23:00 horas

Auditorio de Tenerife

Jueves, de 10:00 a 23:00 horas

Viernes, de 12:00 a 23:00 horas

Sábado, de 14:00 a 23:00 horas

Hay que tener en cuenta que el Tenerife Cook Music Fest está enviando correos a los compradores de entradas para que reserven turno para canjear su entrada por la pulsera oficial, con el objetivo de evitar colas en los accesos.