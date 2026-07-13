Aena colapsa el sur de Tenerife: oleada de críticas contra el caos causado por la aplicación del 'tasazo' a las guaguas en el aeropuerto

Los atascos en Tenerife ya alcanzan hasta al aeropuerto del sur. El nuevo sistema de control que restringe el acceso a las guaguas en el Reina Sofía ha desatado una oleada de críticas de las administraciones públicas, las patronales empresariales y hoteleras, asociaciones de empresas y transportistas tras los colapsos registrados en los últimos días, en especial este pasado sábado 11 de julio de 2026. Mientras Aena, empresa público-privada que gestiona los aeropuertos de España, sostiene que se trata de un caso "puntual", los retrasos y las largas colas han reabierto el debate sobre una medida que los profesionales consideran "insuficientemente planificada".

En el origen del conflicto se encuentra el modelo de acceso implantado por Aena el pasado mes de enero, bautizado por el sector como el 'tasazo', aunque sus consecuencias han cobrado especial protagonismo en los últimos días tras los colapsos registrados. Mediante barreras y tarjetas de proximidad, regula la entrada y salida de las guaguas y otros vehículos de transporte discrecional, que deben pagar por acceder a la zona de recogida de pasajeros. Los transportistas reclaman que cualquier incidencia en las barreras o una simple retención acaba bloqueando el resto de la circulación, como ocurrió este fin de semana, cuando algunos vehículos permanecieron atrapados durante más de media hora cada unidad.

Pero el malestar va mucho más allá de los colapsos circulatorios. Las empresas de transporte cifran en unos 6.000 euros mensuales por operador el impacto económico del sistema y denuncian, además, la supresión de zonas de estacionamiento para la carga y descarga y unas condiciones de espera que consideran "aberrantes", al verse obligados a realizar los descansos en un apartadero sin sombra, aseos ni otros servicios básicos. Todo ello ha elevado la tensión entre los transportistas, que incluso amenazan con convocar una huelga si Aena no rectifica.

Colas fuera del aeropuerto Tenerife Sur tras la instalación de las barreras de accesos para los vehículos de transporte de pasajeros / El Día

El Cabildo exige una rectificación de Aena

Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, exige al gestor aeroportuario que revierta las limitaciones implantadas en el Reina Sofía al considerar que se trata de una decisión "unilateral", "inaceptable" y adoptada "sin un estudio previo de movilidad", que según su opinión "está provocando problemas de operatividad, retenciones y perjuicios tanto a los pasajeros como a los operadores de transporte que utilizan diariamente esta infraestructura".

Aunque reconoce que la gestión del aeropuerto corresponde a Aena, la presidenta insular reclama al gestor aeroportuario que "rectifique inmediatamente" y "restablezca la normalidad" en la operativa. En esta misma línea, la consejera insular de Movilidad, Eulalia García, ha solicitado ya una reunión con Aena para analizar las incidencias y abordar las posibles afecciones que estas limitaciones puedan estar generando en el transporte público insular.

En la misma línea se pronunció el consejero de Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, quien aseguró en una entrevista concedida a Radio Club Tenerife que la situación vivida en el aeropuerto proyecta una imagen de caos "terrible" que no puede volver a repetirse. Asimismo, cuestionó el carácter recaudatorio de las nuevas medidas impulsadas por Aena, al considerar que resultan difíciles de justificar en una infraestructura que figura entre las más rentables de la red aeroportuaria española. Y es que el aeropuerto Tenerife Sur cerró el último ejercicio con cerca de 14 millones de pasajeros y afrontará una remodelación con una inversión superior a los 553 millones de euros.

Según Aena, un incidente puntual

Frente a las críticas, Aena aclara que el episodio registrado este fin de semana fue "puntual" y asegura que "en ningún momento fue provocado por un error técnico del sistema o de la instalación". Según explica el gestor aeroportuario, el atasco se produjo porque "una guagua, en lugar de utilizar la tarjeta de proximidad con la que cuenta y que abre automáticamente la barrera de salida, usó otro método de acceso". Asimismo, señala que "en nueve minutos, el propio usuario llevó a cabo las gestiones pertinentes que permitieron su salida".

Varios vehículos colapsados a la salida / El Día

Sin embargo, la Federación de Empresas de Transportes de Canarias (FET) considera que lo ocurrido no responde a un hecho aislado. Su secretario general, José Ángel Hernández, asegura que "se confirman los peores presagios del sector" con la implantación de las barreras de acceso para las guaguas en los recintos de Aena y advierte de que "ya se han producido varios episodios de colapso circulatorio", motivados "bien por una avería del sistema de acceso o bien por la necesidad de que la guagua tenga que validar la entrada y salida del recinto". Hernández señala que "el resultado es un colapso de tráfico en el aeropuerto Tenerife Sur que ya no solo afecta a las guaguas turísticas, sino también a las guaguas públicas", algo que, según afirma, "preocupa enormemente por los efectos negativos que puede producir sobre la movilidad insular". Por ello, reclama a Aena y a las administraciones competentes "retirar dicho sistema de los aeropuertos de Canarias".

En suma, los transportistas rechazan de igual forma la versión de Aena y sostienen que el problema no responde a un caso aislado, sino que se repite desde la implantación del nuevo sistema. Francisco Reyes, conductor y miembro del Movimiento Sindical Canarios, resume que "el problema no fue ni es algo puntual". "Está ocurriendo desde hace días. Cuando no falla una barrera, falla la otra y termina afectando a todos los vehículos que vienen detrás", sostiene tajante.

Los transportistas denuncian el deterioro de sus condiciones de trabajo

Los profesionales también demandan que el nuevo modelo "ha empeorado" tanto la operativa como sus condiciones de trabajo. "Antes", explica el conductor, "aprovechábamos las instalaciones del propio aeropuerto para hacer los descansos reglamentarios, pero ahora solo podemos entrar durante el tiempo autorizado para recoger pasajeros y tenemos que salir antes de que expire el plazo para evitar que nuestras empresas tengan que pagar de más".

Los problemas no terminan ahí. Los transportistas reprochan también las condiciones en las que deben esperar entre un servicio y otro. Ahora, "los tiempos de descanso se realizan ahora en una zona de espera situada en el exterior del aeropuerto que carece de baños, sombra, cafetería o cualquier otro servicio básico", concluye Reyes, quien advierte de que la situación ha llegado hasta el punto de que "ya huele a orina", ya que muchas personas "no tienen otra alternativa" para hacer sus necesidades que hacerlo en ese espacio.

Patronales y colectivos alertan del impacto de las medidad de Aena

Las críticas han trascendido a las administraciones y al sector del transporte. El presidente de la patronal hotelera de la provincia tinerfeña (Ashotel), Jorge Marichal, considera que el reciente colapso es consecuencia de la "falta de inversión" y la "falta de coordinación" con la que, a su juicio, actúa Aena, y advierte de que "afecta, y cada vez más a peor, la imagen turística de Tenerife".

Una valoración que comparte CEOE Tenerife, que sostiene que los problemas registrados este fin de semana confirman las advertencias que ya había realizado cuando se anunció el nuevo sistema. La patronal califica de "inadecuado" el tratamiento que Aena está dando al Reina Sofía y considera que responde a un modelo de "ensayo y error", "sin la planificación estratégica ni la coordinación necesarias".

También el presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife, Javier Cabrera, ha cargado contra la "avaricia recaudatoria" del gestor aeroporturario y su "falta de compromiso con Tenerife", al considerar que la nueva tasa está provocando un problema que "antes no existía".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, se ha alineado con el Cabildo y con los sectores turístico y del transporte al reclamar a Aena que retire el cobro al transporte discrecional, una medida que considera que está "colapsando la movilidad" en el Reina Sofía. El conflicto por el llamado 'tasazo' reabre así el debate sobre si la principal puerta de entrada de la isla dispone de la planificación y las infraestructuras necesarias para asumir el creciente volumen de pasajeros.