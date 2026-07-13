La Aemet prevé temperaturas de hasta 28 grados este martes en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes en Tenerife una jornada con intervalos nubosos en la vertiente norte a primeras y últimas horas, y en el resto de zonas costeras durante la mañana. Por su parte, en las demás zonas de la isla estará poco nuboso, con algún intervalo nuboso a partir de mediodía en el interior.

Las temperaturas seguirán un día más muy similares, sin cambios en costas y en ligero ascenso en el interior. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 22 y 28 grados.

Viento del nordeste flojo a moderado, más intenso en costas del este. En zonas altas, viento flojo con predominio del suroeste, fuerte en altas cumbres.

Previsión general

En cuanto a la previsión del tiempo para el conjunto del archipiélago, se esperan cielos poco nubosos o despejados en general, con algunos intervalos nubosos a primeras horas en las vertientes norte de las islas montañosas.

Temperaturas en ligero ascenso en zonas de interior, sin cambios en costas y viento del nordeste moderado.