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La Aemet prevé temperaturas de hasta 28 grados este martes en Tenerife

Se esperan intervalos nubosos en varios puntos de la isla

Tiempo del 11 al 16 de julio de 2026

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes en Tenerife una jornada con intervalos nubosos en la vertiente norte a primeras y últimas horas, y en el resto de zonas costeras durante la mañana. Por su parte, en las demás zonas de la isla estará poco nuboso, con algún intervalo nuboso a partir de mediodía en el interior.

Las temperaturas seguirán un día más muy similares, sin cambios en costas y en ligero ascenso en el interior. En concreto, los termómetros oscilarán entre los 22 y 28 grados.

Viento del nordeste flojo a moderado, más intenso en costas del este. En zonas altas, viento flojo con predominio del suroeste, fuerte en altas cumbres.

Previsión general

En cuanto a la previsión del tiempo para el conjunto del archipiélago, se esperan cielos poco nubosos o despejados en general, con algunos intervalos nubosos a primeras horas en las vertientes norte de las islas montañosas.

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Temperaturas en ligero ascenso en zonas de interior, sin cambios en costas y viento del nordeste moderado.

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