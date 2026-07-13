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La Aemet anuncia cielos despejados y máximas en ascenso este lunes en Tenerife

Los termómetros oscilarán entre los 19 y 27 grados

Tiempo del 11 al 16 de julio de 2026

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Windy / Meteored

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Los cielos despejados predominarán este lunes en Tenerife, aunque habrá zonas en las que se esperan intervalos nubosos, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas tenderán a ser más suaves, si bien se espera que haya un ligero ascenso de las máximas en el interior de la isla. Aun así, los termómetros oscilarán entre los 19 y los 27 grados.

A nivel general, se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas a primeras y últimas horas, y poco nuboso o despejado en el resto.

El Parque Nacional del Teide en una imagen de archivo.

El Parque Nacional del Teide en una imagen de archivo. / ED

Viento flojo a moderado del nordeste y en cumbres, flojo del oeste.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, y en zonas costeras durante la madrugada. Poco nuboso o despejado en el resto, salvo por algún intervalo ocasional en el interior durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las mínimas y ligero ascenso de las máximas en el interior. Viento flojo del nordeste, moderado en costas del sureste. En cumbres, flojo variable, salvo en altas cumbres que será moderado del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 19 27

LA GOMERA

Poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en la vertiente norte a primeras y últimas horas, y algún intervalo en el suroeste durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del nordeste, moderado en extremos este y noroeste. En zonas altas, viento flojo de dirección variable.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 26

LA PALMA

Intervalos nubosos, menos compactos durante la tarde. No se descartan precipitaciones aisladas durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios o algún ligero ascenso. Viento flojo con predominio del nordeste y de dirección variable en cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 18 24

EL HIERRO

Intervalos nubosos que tenderán a partir de mediodía a poco nuboso con algún intervalo ocasional en zonas de interior durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios o con algún ligero descenso. Viento flojo del nordeste. En zonas altas, viento flojo de dirección variable.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 15 22

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