El actor Octavi Pujades muestra en redes su subida al Teide: "No será la última vez. Qué espectáculo"

El actor Octavi Pujades ha compartido en sus redes sociales un vídeo de su primera visita al Teide, una experiencia que resumió con una frase muy clara: "No será la última ni de lejos. Qué espectáculo". El intérprete mostró distintos momentos de su recorrido por el Parque Nacional, desde la subida en teleférico hasta las vistas desde la zona alta del volcán.

En la publicación, Pujades explicó que era su primera vez en el Teide y relató con tono cercano cómo vivió el ascenso. "Subimos en el teleférico, que se menea un poquito cada vez que pasa por alguna de las torres", comentó el actor en el vídeo, antes de enseñar el paisaje volcánico que se observa desde la estación superior.

El Teleférico del Teide permite llegar hasta La Rambleta, situada a más de 3.500 metros de altitud, desde donde parten varios recorridos señalizados dentro del Parque Nacional. La zona ofrece vistas hacia distintos puntos de Tenerife y hacia formaciones volcánicas como Pico Viejo, uno de los grandes protagonistas del paisaje del parque.

"Llegamos arriba y vistazas"

Uno de los momentos que más llamó la atención del actor fue la llegada a la parte alta del recorrido. "Llegamos arriba y vistazas. Y ahí está el pico más alto de España", señaló Pujades en referencia al Teide.

El actor también participó en una visita guiada, una experiencia que recomendó en su publicación. "Valió mucho la pena", afirmó, antes de detenerse en algunos detalles del entorno volcánico. Entre ellos, mencionó la salida de aire caliente bajo algunas rocas, recordando que el recorrido se desarrolla en un espacio volcánico activo desde el punto de vista geológico.

El Parque Nacional del Teide es uno de los espacios naturales más visitados de Canarias y está declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Su paisaje combina coladas, conos, cráteres, lavas de diferentes épocas y especies adaptadas a condiciones extremas de altitud, radiación solar, viento y cambios bruscos de temperatura.

El sendero hacia Pico Viejo

Durante su visita, Pujades también recorrió el sendero 12, que conduce desde La Rambleta hasta el Mirador de Pico Viejo. En su vídeo explicó que "no es muy largo", pero que se nota el esfuerzo "porque a esta altura la presión de oxígeno es mucho más baja".

Desde el Mirador de Pico Viejo se observa el gran cráter de este volcán, una de las formaciones más singulares del parque. Pujades destacó en su vídeo que, aunque el paisaje pueda recordar a "Marte", también hay vida en la zona. "Hay plantas y animales, como lagartos, adaptados a la zona", señaló.

Un vídeo con datos sobre el paisaje volcánico de Tenerife

El actor también aprovechó su publicación para compartir algunos datos sobre la geología de la Isla. Recordó que Tenerife tiene más de 300 conos volcánicos y explicó que el Teide es el pico más alto de España, mientras que Pico Viejo destaca por el tamaño de su cráter.

La visita de Pujades se suma a las muchas publicaciones de viajeros, creadores de contenido y rostros conocidos que muestran el Teide como uno de los grandes atractivos naturales de Tenerife. En este caso, el vídeo combina la mirada turística con explicaciones sencillas sobre la altura, el paisaje volcánico y la biodiversidad del parque.