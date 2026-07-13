Más de 200 explotaciones ganaderas de Tenerife recibirán ayudas para alimentar al ganado

El Cabildo de Tenerife destinará 1,5 millones de euros a una línea de ayudas para sufragar parte de los gastos de alimentación de las explotaciones ganaderasde la Isla. La medida está dirigida a titulares de granjas dedicadas a la cría de ovino, caprino, vacuno, porcino, cunícola y avícola, sectores que la institución insular considera estratégicos para el abastecimiento local y el mantenimiento del medio rural.

El consejero insular de Sector Primario, Valentín González, explicó este lunes que estas subvenciones buscan aliviar el impacto del aumento de los costes de los insumos que soportan los ganaderos tinerfeños. La alimentación animal representa una de las partidas más relevantes en la estructura de gastos de una explotación, especialmente en un contexto de encarecimiento de materias primas, transporte y suministros.

El objetivo del Cabildo es contribuir a la continuidad de la actividad ganadera en Tenerife y evitar que el incremento de los costes comprometa la viabilidad de explotaciones que forman parte del tejido productivo insular.

Apoyo a sectores clave del campo tinerfeño

Las ayudas están pensadas para explotaciones de distintas especies ganaderas. Incluyen ganaderías de ovejas y cabras, vinculadas especialmente a la producción de leche y queso; explotaciones de vacuno, con peso en la producción cárnica y láctea; granjas de porcino; y explotaciones cunícolas y avícolas, también relevantes para el suministro de alimentos de proximidad.

El Cabildo subraya que estos sectores cumplen una función que va más allá de la producción alimentaria. La ganadería contribuye al mantenimiento del paisaje rural, fija actividad económica en zonas agrarias y ayuda a conservar prácticas vinculadas a la identidad del campo tinerfeño.

González señaló que la línea de subvenciones pretende además garantizar el mantenimiento de más de 200 puestos de trabajo relacionados con el sector primario. Para la institución insular, sostener la actividad ganadera es también una forma de reforzar la soberanía alimentaria de Tenerife, reduciendo la dependencia exterior y favoreciendo la presencia de producto local en el mercado.

Más explotaciones beneficiarias que en 2024

La institución insular destaca que el número de explotaciones que acceden a estas ayudas ha crecido en los últimos años. En 2024 fueron 198 explotaciones las que recibieron apoyo, mientras que en 2026 son 207 las que han completado correctamente la tramitación.

Para el área de Sector Primario, este incremento refleja una cierta estabilización del sector ganadero en la Isla. El consejero apuntó además a un aumento de las Unidades de Ganado Mayor (UGM) y a la presencia de explotaciones más tecnificadas, con mayor capacidad productiva y mejores condiciones para adaptarse a las exigencias del mercado.

Una respuesta al encarecimiento de los insumos

El aumento de los costes de producción se ha convertido en uno de los principales problemas para el sector ganadero. La alimentación del ganado depende en muchos casos de piensos, forrajes y materias primas que han experimentado subidas en los últimos años, lo que reduce los márgenes de las explotaciones y dificulta la planificación económica.

En un territorio como Tenerife, estos costes se ven condicionados también por el transporte y por la dependencia de suministros procedentes del exterior. Por ello, las ayudas públicas se plantean como un instrumento para amortiguar parte de esa presión y permitir que las ganaderías mantengan su actividad.

Ganadería y soberanía alimentaria

La línea de ayudas se enmarca en la estrategia del Cabildo para reforzar el sector primario y mejorar la capacidad de producción local. La ganadería tinerfeña no solo aporta alimentos al mercado insular, sino que también sostiene empleo, actividad económica y conocimiento profesional en zonas rurales.

El apoyo económico a la alimentación animal pretende garantizar que las explotaciones puedan seguir operando en un contexto de costes elevados. La institución insular considera que mantener estas granjas es clave para preservar el equilibrio del sector primario y asegurar una oferta de productos ganaderos de cercanía.

Tramitación de las subvenciones

Según el Cabildo, las explotaciones beneficiarias son aquellas que han completado correctamente la tramitación de la ayuda. La línea está dirigida a titulares de explotaciones ganaderas de las especies incluidas en la convocatoria y se orienta a cubrir gastos vinculados a la alimentación del ganado.

El incremento de beneficiarios respecto a ejercicios anteriores indica una mayor participación del sector en este tipo de instrumentos de apoyo. Para el Cabildo, esta evolución permite ajustar mejor las políticas públicas a las necesidades reales de las explotaciones y mantener una línea de colaboración con los profesionales del campo.