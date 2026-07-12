Vox exige un plan urgente para erradicar los poblados ilegales de Arona

Vox reclama un plan integral «urgente» para frenar la proliferación de asentamientos ilegales en Arona, un municipio que se ha consolidado como uno de los más afectados por la exclusión residencial en Tenerife. La formación, cuyos dos concejales forman parte del gobierno municipal junto a PP y CC, considera que el incremento de estos núcleos irregulares requiere una respuesta «firme y coordinada» de todas las administraciones para recuperar la legalidad urbanística, garantizar la seguridad y ofrecer alternativas a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La petición llega después de que un informe sobre exclusión residencial y sinhogarismo situara a Arona como el segundo municipio de la Isla con mayor incidencia de esta problemática. El estudio identificó 22 asentamientos repartidos por el término municipal y puso de manifiesto el crecimiento de una realidad estrechamente vinculada a la crisis habitacional, el aumento del precio de la vivienda y la dificultad de acceder a un alquiler en el sur de Tenerife.

La expansión de estos poblados ya había sido objeto de análisis meses atrás, cuando se advirtió del incremento de ocupaciones irregulares en barrancos, suelos rústicos y espacios naturales de municipios turísticos del sur de la isla. La combinación entre la elevada presión demográfica, el auge del mercado turístico y la escasez de vivienda asequible ha favorecido la consolidación de asentamientos que, en muchos casos, comenzaron con unas pocas infraviviendas y han terminado convirtiéndose en poblados estables. A ello se suman las dificultades administrativas y judiciales para actuar con rapidez frente a nuevas ocupaciones, circunstancia que ha contribuido a agravar el problema.

"Años de inacción política"

El portavoz de Vox en Arona, Naím Yánez, sostiene que la existencia de enclaves como Los Vivitos, entre Guaza y Malpaso, o el asentamiento situado junto a la Montaña de Guaza evidencia «años de inacción política». En su opinión, el municipio «no puede resignarse a convivir con poblados ilegales como si fueran algo normal», por lo que reclama actuaciones que impidan que la ocupación irregular del suelo termine consolidándose como una alternativa habitacional.

Por su parte, la concejal Melania Santos propone un plan que combine el desmantelamiento de los asentamientos con la recuperación ambiental de los espacios ocupados y una mayor coordinación entre el Ayuntamiento, el Cabildo, el Gobierno de Canarias y la Delegación del Gobierno. Entre las medidas defendidas por Vox figuran el refuerzo de la presencia policial, el incremento de las inspecciones urbanísticas y la agilización de las actuaciones frente a nuevas ocupaciones.

El debate sobre los asentamientos ilegales continúa así ganando peso en Arona, donde la emergencia habitacional y la presión sobre el territorio han convertido esta realidad en uno de los principales retos sociales y urbanísticos del municipio.