Titsa refuerza desde este lunes once líneas por las Fiestas del Carmen del Puerto de la Cruz

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) pondrá en marcha a partir de este lunes 14 de julio un dispositivo especial para reforzar el servicio de guaguas con motivo de las Fiestas del Carmen de Puerto de la Cruz, ante el aumento de viajeros previsto durante las principales celebraciones.

La compañía incrementará las frecuencias de once líneas y adaptará los horarios de las líneas 381 (Plaza Reyes Católicos-Punta Brava-Loro Parque-La Longuera) y 382 (Plaza Reyes Católicos-Plaza del Charco-Mercado-La Vera), que los días 14 y 15 de julio funcionarán con horarios de festivos.

Además, se reforzarán las salidas desde la estación de Puerto de la Cruz en las líneas 100, 102, 103, 104, 345, 351, 352, 353, 354, 363 y 390, con el objetivo de facilitar los desplazamientos durante los días de mayor afluencia de público.

Cambios en los recorridos

Con motivo de los distintos actos previstos en el programa festivo, las líneas 381 y 382 modificarán temporalmente su itinerario entre los días 10 y 15 de julio. Durante esos periodos, las guaguas circularán por las calles Valois, Punta de la Carretera, Carretera de Las Arenas, avenida Melchor Luz, avenida Hermanos Fernández Perdigón, calle El Peñón y calle El Pozo, antes de retomar su recorrido habitual.

Como consecuencia de estos desvíos, quedarán fuera de servicio las paradas de Zamora (4904), Plaza del Charco (4905) y San Felipe-La Peñita (4906).

Asimismo, entre las 08.00 horas del 14 de julio y las 09.00 horas del 15 de julio, la cabecera de las líneas 381 y 382 se trasladará a la avenida Familia Betancourt y Molina, en la confluencia con la calle Enrique Talg. Durante ese intervalo también permanecerá fuera de servicio la parada Plaza Reyes Católicos (4973).

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Titsa recomienda a los usuarios consultar los horarios actualizados y planificar sus desplazamientos con antelación durante los días centrales de las fiestas.